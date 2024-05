Nová Kia EV3 oficiálně střílí do vlastních řad. Sázka na jistotu má dojezd 600 km i high-tech funkce

Kia rozšiřuje své portfolio o další elektromobil, kterým se stává kompaktní SUV EV3. Novinka je nepřehlédnutelná díky kombinaci technicistního designu, hranatých tvarů, vertikálních předních světlometů a pro Kiu typickou tygří maskou. Dovnitř se vejde pět pasažérů. EV3 jim nabízí mnoho funkcí, jak si zpříjemnit život na palubě nebo během nabíjení. Jsou tu stolky pro notebook, ambientní osvětlení nebo relaxační režim sklápění předních sedadel.

Přední kufr, kam půjdou nejspíš kabely, má objem 25 litrů. Vzadu je zavazadelník o objemu 460 litrů. Po vzoru největšího elektromobilu značky má EV3 obří panel na palubní desce, ve kterém jsou tři displeje - digitální přístrojový štít, infotainment a ovládání klimatizace. Interiér lze samozřejmě různě individualizovat a najdete tu i několik trendy recyklovaných materiálů. Samozřejmostí jsou různé aplikace, abyste se měli na co koukat během nabíjení. Vůz má také ChatGPT, digitální klíč a spoustu dalších fičur pro usnadnění života.

Vůz má 4300 mm na délku, 1850 mm na šířku a 1560 mm na výšku při rozvoru 2680 mm. Je to předokolka na platformě E-GMP. Známe dvě verze - Standard Range a Long Range. Standard má akumulátor o objemu 58,3 kWh a Long 81,4 kWh, přičemž slibuje dojezd až 600 km na jedno nabití. Verze s menším akumulátorem zvládne 429 km. V obou případech se používá elektromotor o výkonu 150 kW (204 koní) a s točivým momentem 283 N.m.

„EV3 byl navržen a zkonstruován v souladu s voláním zákazníků po voze naplňujícím jejich požadavky na trvalou udržitelnost, aniž by však museli obětovat praktické každodenní potřeby. Nabízí jeden z největších interiérů a zavazadelníků ve své třídě, zatímco naše flexibilní architektura E-GMP přináší v dané třídě nejdelší elektrický dojezd. Prostřednictvím modelu EV3 Kia proměnila standardy segmentu elektrických SUV, kam přinesla kompaktní model komplexně vybavený pokrokovými technologiemi a funkcemi,“ uvedl Spencer Cho, viceprezident a vedoucí divize globálního obchodního plánování.

Stovku má vůz pokořit za 7,5 sekundy a dosáhnout rychlosti až 170 km/h. EV3 je prvním modelem značky s novou technologií rekuperačního brzdění i-Pedal 3.0. Umožňuje také funkci V2L, tedy můžete z auta napájet nejrůznější spotřebiče. Z dostupných dat také víme, že nabití z 10 na 80 % má proběhnout za 31 minut u verze Long Range.

Zatím to vypadá jako sázka na jistotu, Kia EV3 ničím výrazně nešokuje. Je to konkurent šitý na míru Volkswgaenu ID.3, Volvu EX30, ale také plně elektrickému modelu Niro, který Kia prodává už pár let. I proto čekáme cenovku okolo milionu korun. Na další informace včetně českých cen si ještě počkáme.