Nová Kia Carnival ukázala svůj prostorný interiér. Má místo až pro 11 cestujících

Novou generaci modelu Carnival představila Kia loni jako GUV (Grand Utility Vehicle), které má spojovat prvky vozů kategorie MPV a SUV. Model v současnosti působící především doma v Koreji a v USA teď podrobněji ukazuje svůj prostorný interiér, který nabízí až 11 míst. Variabilita a chytrá řešení pro přístup do kabiny jsou tedy nutností.

A právě na možnosti složení, posouvání a obecně konfiguraci sedadel tohoto „mikrobusu“ se zaměřuje nejnovější video automobilky. Na celkem jedenáct míst uvnitř se dostává Carnival čtveřicí řad sedadel, přičemž úplně vepředu nechybí dodatkové středové místo. Čtvrtou řadu úplně vzadu zastávají dvě malá dětská sedadla.

Se čtvrtou řadou sedadel už nicméně Carnival kompletně postrádá zavazadlový prostor. Možnost složení do rovné podlahy ale také nechybí. Lepší průchodnost interiérem pak zajišťují středové sedačky jednotlivých řad, které lze složit a odklopit do boku. V kabině tak vznikne praktická ulička. A komu by v Carnivalu chyběl luxus moderních limuzín, Kia už dříve představila verzi Hi Limousine – ta je ovšem dostupná pouze v sedmimístném provedení.

Pod kapotou nové generace Carnivalu je k dispozici dvojice 3,5litrových benzinových šestiválců a rovněž 2,2litrový diesel, přičemž všechny motory jsou spojeny s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Do Evropy se nový Carnival s velkou pravděpodobností nepodívá. Pro jeho až jedenáctimístnou variantu byste přitom potřebovali řidičský průkaz minimálně skupiny D1, tedy pro motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče (max. 16 místy).