Nová Kia Carnival na prvních fotografiích. Přivítejte novou kategorii rodinných vozů

Kia Carnival bylo na počátku tisíciletí celkem běžně vídané rodinné MPV i na českých silnicích. Mělo velké naftový motor, vešlo se do něj až sedm lidí a vypadalo nenápadně. Na našem trhu tento vůz již nějakou dobu nekoupíte. Na některých trzích ovšem stále zůstává (například v USA pod jménem Sedona) a nyní se představuje v nové verzi, která reaguje na aktuální trendy.

Carnival čtvrté generace Kia označuje jako GUV (Grand Utility Vehicle), čímž naznačuje propojení výhod SUV a MPV. Oproti předchůdci se Carnival změnil téměř k nepoznání. Má zcela novou přední masku s moderním vzhledem, na kterou jsou napojené diodové světlomety. Zadní svítilny jsou nyní propojené světelnou lištou.

Designéři také posunuli sloupky předního okna o trochu více dozadu, aby mohli nechat vyniknout delší kapotu. Celý vůz poté obalily černými doplňky a chromovými lištami. Automobilka se s bližšími technickými detaily prozatím tají. K dispozici máme jen pár fotografií a není mezi nimi ani pohled do interiéru.

Co bude pod kapotou se také neví. Podle serveru Carscoops si sem však najde cestu i plug-in hybridní ústrojí o výkonu 227 koní a s 350 N.m točivého momentu. Nová Kia Carnival chce zaujmout především mladé rodiny, pro které má připravený neokoukaný vzhled a zajímavý styl. S předpokládaným rozvorem 3090 mm to nebude žádný prcek. Novinka půjde na vybraných trzích do prodeje až v příštím roce. O vstupu do Evropy zatím nemáme žádné informace.

Galerie doplněna o současnou verzi vozu.