Nová Honda HR-V oficiálně: Změnila se k nepoznání, uhlazený tvar pojí s hybridem

Nedávno uniklé patentové ilustrace ukazovaly pravdu. Honda se rozhodla v celku zásadně změnit design nové generace kompaktního SUV HR-V, které bude nadále dostupné i v Evropě. Novinku si můžeme prohlédnout na prvních fotkách a automobilka odhaluje i hrstku dalších informací.

Ve srovnání s dosavadní generaci HR-V (na trhu od roku 2013) působí novinka velmi jednotvárným a neodvážným designem, ačkoliv Honda mluví o „impozantním vzhledu“ a „designu inspirovaném vozy kupé“. Na exteriér nového HR-V si nakonec udělá názor každý sám. Zda se japonská značka vydá tímto směrem i v budoucnu u dalších modelů, to teprve uvidíme.

Přesné míry či objem zavazadlového prostoru zatím Honda neupřesňuje, pouze dodává, že si HR-V zachovalo „špičkovou prostornost interiéru svého předchůdce zajišťující maximální pohodlí pro čtyři dospělé cestující“. Nová palubní deska pak vypadá jednodušeji, středu dominuje obrazovka infotainmentu a níže jsou fyzické ovladače pro klimatizaci a rovněž dvojice USB portů.

Po vzoru ostatních vozů značky – nového Jazzu a modernizovaného CR-V – přijede nové HR-V už výhradně jako hybrid nesoucí označení e:HEV. O technice pod kapotou není Honda podrobnější, ve zmíněném Jazzu ale najdeme benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru, který ve spojení s elektromotorem produkuje systémový výkon 80 kW (109 koní), zatímco CR-V spoléhá na dvoulitrový čtyřválec a elektromotor pro výkon 135 kW (184 koní).

Lze tedy očekávat, že obdobnou techniku nasadí Honda i do nového HR-V. Automobilka se drží plánu Electric vision, v rámci něhož chce elektrifikovat všechny své modely na evropském trhu do roku 2022. K zákazníkům se dostane nové HR-V až koncem letošního roku, do té doby nám určitě Honda poskytne další informace.