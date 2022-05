Nová Honda CR-V vyzrazena? Snímky z Číny odpovídají patentovým dokumentům

Šestá generace japonského SUV je podle všeho jen pár kroků od své oficiální premiéry. Podle fotek bude uhlazenější, než kdy dříve.

Automobilky si svá tajemství hlídají skutečně důkladně, ale pak je tu čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií, které na svých stránkách beze všeho publikuje fotografie vozů, které se teprve chystají na trh. Tentokrát k nám z dalekých krajin dorazily snímky šesté generace Hondy CR-V, které odpovídají dříve uniklým patentovým dokumentům a designu prototypů pod kamufláží.

Z obrázků je patrné, že příď dostane elegantní a jednoduché tvary s chromovanou lištou v horní části čelní masky, která zasahuje do úzkých předních světlometů. Dále si můžeme všimnout oplastování celého spodního obvodu karoserie plus lemů blatníků a zadních světel, vytažených do zadních sloupků.

Z přiložené dokumentace vyplývá, že CR-V (alespoň v čínské specifikaci) měří na délku 4703 mm, je široké 1866 mm a vysoké 1680 až 1690 mm. Rozvor má hodnotu 2701 mm (oproti předešlé generaci plus 41 mm), což by mělo znamenat příjemný nárůst vnitřního prostoru. Na čínském trhu má být SUV k dostání pouze s přeplňovanou patnáctistovkou o výkonu 142 kW, pro Evropu bude určeno hybridní ústrojí e:HEV zatím neznámých parametrů.