Nová Honda Civic Type-R zajela rekord předokolek na okruhu Suzuka. Porazila svého předchůdce v nejostřejší verzi!

Očekávání z nového ostrého hatchbacku je teď ještě vyšší. Dorazí ještě letos, a to i do Evropy.

Příchod nové Hondy Civic Type-R je velmi očekávanou událostí. Ostatně fanatické fanoušky okolo modelu Type-R může řada automobilek Hondě jen závidět, a hlavně o předchozí generaci se mluví jako o nejlepší aktuální předokolce vůbec, což potvrzuji. Po představení 11. generace hatchbacku je tak rychlá verze ostře sledovaná.

První fotografie maskovaného vozu nás provázejí už pár měsíců a třeba v polovině prosince byl vůz k vidění na japonském okruhu Suzuka. Na tuto zprávu Honda nyní navazuje a ukazuje nám fotografie a video z jízdy na tom samém okruhu, kde vůz zajel rekordní čas pro předokolky, tedy 2:23.120.

A jakáže předokolka byla na okruhu poražena? No byla to právě předchozí desátá generace, která ale byla jen o 0,873 sekundy pomalejší. Abych byl konkrétní, tak předchozí rekord zajela verze Civic Type-R Limited Edition, tedy lehčí a ostřejší verze než standardní Type-R, což očekávání od nového modelu ještě zvyšuje.

Bližší informace o technice se dozvíme až později v tomto roce. Hovoří se o výkonu až 400 koní, ale to by byl oproti předchozí generaci opravdu rapidní nárůst a nezdá se to pravděpodobné. Premiéra proběhne ještě letos a těšit se můžeme opět i v Evropě.