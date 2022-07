Nová Honda Civic Type R má datum premiéry. Představí se při výročí přistání lidstva na Měsíci

Zatím nejostřejší předokolka ze slavného rodu může být labutí písní motorů bez elektrické asistence. Ale půjde o pekelně rychlé rozloučení.

Tradiční model japonské automobilky dorazil na světové trhy a dokonce má už i český ceník. Chlubí se pokročilými asistenčními systémy i velmi úsporným provozem díky vychytanému hybridnímu ústrojí, nyní je proto nejvyšší čas uspokojit také milovníky rychlé jízdy a adrenalinu.

Automobilka stanovila datum premiéry Civicu Type R na 20. července 2022 – což je mimochodem 53. výročí přistání Apolla 11 na Měsíci, ale to bude spíše náhoda. Pro Hondu je důležité, že letos slaví 50 let od představení prvního Civicu a 25 let Civicu s označením Type-R.

Zatímco s fotografiemi v maskování Honda v průběhu posledních měsíců nešetřila, z hlediska techniky svá tajemství střežila mimořádně úzkostlivě. Jediným vodítkem nám tedy může být rekordní čas, který nová generace Type R zajela na okruhu Suzuka. Ten je však jen o necelou sekundu lepší, než u vyladěné verze minulé generace s názvem Limited Edition.

Nedá se čekat enormní nárůst výkonu, pokud vůbec nějaký. Poslední dvě generace poháněl přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr K20C1, který u Civicu FK2 disponoval 228 kW (310 k) a v zatím posledním vydání FK8 dával 235 kW (320 k). Pokud k posílení vůbec dojde, bude zřejmě pouze symbolické. I tak ale půjde o velmi svižnou předokolku, která jistě konkurenci nedá nic zadarmo.