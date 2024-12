Nová Honda Amaze měla být parádní stylovka za málo peněz. Sériovka se ale moc nepovedla

V polovině listopadu jsme vám ukazovali designové návrhy nové verze Hondy, která spadá do mimořádně populárního indického segmentu s délkou do čtyř metrů. U ní totiž platí jen osmiprocentní spotřební daň místo normální dvacetiprocentní u větších vozidel. Zdálo se, že do třídy, v níž je cena až na prvním místě, vnese špetku estetiky, nicméně nyní se s premiérou sériové verze ukazuje, že radost byla předčasná.

Jako by ani nemělo jít o stejné auto, co říkáte? Máme tu tedy sedánek s vysokou stavbou karoserie, jezdící na patnáctipalcových kolech. Některé fešnější designové prvky typu světel si bere z novějších modelů Honda, ale proporce jsou pro evropské oko divné.

Z technického hlediska stojí na platformě většího sedanu City, kterou měla již minulá generace. Pod kapotou se nachází atmosférická dvanáctistovka i-VTEC s výkonem 66 kW a točivým momentem 110 Nm. Kombinovat ji lze s pětistupňovou manuální převodovkou nebo automatem typu CVT. Uvnitř se majitelé mohou těšit na jednoduchou a elegantní palubní desku s osmipalcovým displejem infotainmentu, zavazadlový prostor má objem 416 litrů.

Z hlediska bezpečnosti pak umí nabídnout asistenty pro autonomní jízdu úrovně 2, a to skrze adaptivní tempomat a vedení v jízdních pruzích v rámci techniky Honda Sensing. Ta je součástí vyšší výbavy ZX, která začíná na zhruba 305 tisících korunách, základ s manuální převodovkou pak stojí od 225 tisíc korun.