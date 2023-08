Nová elektrická Mahindra v oficiálním videu zvládá šílený terén. Do skutečného auta má ale daleko

Mahindra Thar.e je elektromobil, jehož design definovaly schopnosti pohybovat se v náročném terénu. Zvláště chytře jsou řešené nejvíce zranitelné části karoserie.

O automobilce Mahindra u nás neslyšíme moc často, ale v Indii je to přední hráč na poli osobních automobilů a zemědělských strojů. Nyní přichází s konceptem Thar.e, postaveným dle učebnice o terénních automobilech. Do skutečného auta však má daleko.

Robustní vzhled hranatých tvarů není jen na parádu, při pohybu v terénu pomáhá řidiči lépe odhadnout, kolik místa od stromu, zdi nebo jiné překážky zbývá. Přední hranatá světla jsou díky kompaktním rozměrům méně zranitelná, stejně jako blinkry po stranách kapoty. Zajímavým detailem jsou vystouplé lemy blatníků opticky oddělené od zbytku karoserie. Docela praktické by bylo, kdyby se jednalo o snadno vyměnitelné díly pro případ, že by v náročném terénu přišly k úhoně. Přesně tak jsou variabilní oba nárazníky i kryty prahů.

Do drsných podmínek totiž určitě zavítáte. Krátké převisy na obou stranách totiž mají přinést nejlepší nájezdový, přejezdový a sjezdový úhel v segmentu. Nadprůměrná je i světlá výška 300 mm. Jak naznačují bytelné prahy, podvozek je koncipován na to, aby ochránil baterii před tvrdými nárazy. Thar.e by neměl rozházet ani hluboký brod.

Koncept stojí na platformě INdia GLObal a do sériové výroby by se měl dostat v pětidveřové a třídveřové variantě s rozvory mezi 2775 až 2975 mm. Místo baterie od BYD by dle indického Autocaru měla Mahindra sáhnout po technice Volkswagenu. V úvahu připadá 80kW elektromotor pro přední a 210kW elektromotor pro zadní nápravu. Energii budou čerpat z baterií o kapacitách 60 a 80 kWh.