Nová definice crossoveru je konečně v Česku. Toyota C-HR vypadá jako koncept a nemusí být drahá

Crossover – to je takové to auto, které spojuje vícero v zásadě nespojitelných vlastností do jednoho celku. Chcete vůz s linií střechy připomínající kupé, ale s větší světlou výškou? Hledejte crossover. Nebo chcete krátkou a vysokou krabici do města, ze které budete mít skvělý výhled ven, hned si neodřete nárazník o obrubník, ale terén vás nezajímá? Opět vás odkazuji na crossovery. Časem ale přijdete na to, že skoro všechna tato auta jsou vlastně na jedno brdo...

Jenže u Toyoty tohle neplatí už více než sedm let. V březnu 2016 totiž představila první generaci modelu C-HR tak výraznou, že se čeští motorističtí novináři mohli přetrhnout, aby vymysleli co nejzábavnější titulek. Ne vždy se to povedlo. Toyota C-HR se stala hitem, holky z ní byly a nadále jsou paf, po příchodu silnějšího hybridního dvoulitru jsem jí začal být nakloněn i já a s uvedením verze GR Sport jsem jí prakticky podlehl. Pro dva mladé aktivní lidi je to super auto mně se prostě líbí.

Sedm let je na jednu generaci tak akorát, byť je první Toyota C-HR prakticky imunní vůči stárnutí. Pořád vypadá skvěle. S novou generací, která měla premiéru letos v červnu, se však Toyotě povedl super kousek – sériové auto téměř odpovídá konceptu C-HR Prologue (byť třídveřovému, stejně jako u konceptu minulé generace) a udává designový směr budoucích modelů japonské automobilky. Jeden předprodukční kousek už česká Toyota přivezla i k nám a naživo je to podle mě fakt pecka.

Designová pecka

C-HR se sice vyrábí v Turecku, ale hrany na předních dveřích připomínají českou vlajku. Kliky dveří jsou zapuštěné, což je dneska moderní a „eko“, navíc klika zadních dveří se přesunula ze sloupku karoserie na tradiční místo. Čelní motiv kladivouna známe už z elektromobilu bZ4x a vlastně i z nových lexusů, široká maska rozšiřuje postoj a motiv písmene C plně diodových světlometů má třeba i nový Prius. Také zadní světla jsou diodová a na uvítanou vám vykreslí název modelu. A kdybyste se pídili po tom, proč nemá logo výrobce modré podbarvení, jak tomu bylo u hybridů zvykem, tak to přišlo výrobci už zbytečné. Toyota = hybrid a už to není potřeba troubit do světa odlišnostmi od běžných spalovacích modelů.

Kola mají rozměr 17 až 20 palců a více vymýšlet si můžete i stran vnějšího lakování. Kontrastní černou střechy už má dneska kdekdo, Toyota šla ale dál a k černé střeše nabízí i černou záď. V praxi to znamená, že ve vybraném odstínu laku zůstanou pouze boční dveře, přední blatníky, kapota a přední nárazník. V kombinaci s citronově žlutou barvou je to naživo lahůdka, stačí kouknout do galerie.

Bez zajímavosti navíc není ani prosklená střecha, která dle Toyoty odráží infračervené paprsky, takže v teplých dnech nezavaříte klimatizaci a v zimě udržuje teplo v kabině. Nepotřebuje zatahovací roletu, čímž se ušetřily tři centimetry místa vzadu nad hlavou v porovnání s klasickou panoramou.

Vnitřek je luxusnější než dříve. Kdyby tohle auto nosilo logo Lexusu, vůbec nic by mi na tom nebylo divného. Malinký volič převodovky už ostatně z Lexusů známe, materiály a zpracování byly i u předsériového kousku bez výhrad a všechno, čeho se běžně dotýkáte, je měkoučké a příjemné na dotek.

Kokpit je vzdušnější, je tam více světla, a přestože je zadní sloupek karoserie pořád dost silný, výhled šikmo vzad už není tak špatný jako dříve. C-HR ale pořád není nafukovací a poslouží hlavně párům nebo jako druhé auto do roviny. Kupní síla tady tak či tak je.

100% hybrid

Klasický benzinový motor v nabídce nenajdete, zato přibyl plug-in hybridní pohon z nového priusu a „by wire“ čtyřkolka není pouze elektrický „přístrk“, ale v podstatě permanentní klasika, protože zadní elektromotor disponuje vysokým výkonem 33 kW. Plug-in hybrid má navíc deklarovaný velmi slušný dojezd 66 km čistě na elektřinu a v hybridním režimu by měl jezdit za zhruba 5,5 l/100 km. Navíc má slušnou dynamiku – na stovce je za 7,3 sekundy a stejně jako dvoulitrový hybrid dosáhne maximální rychlosti 180 km/h. Nádrž na benzin má u všech verzí objem 43 litrů.

Nová v prodeji, stará stále v prodeji

Novou generaci Toyoty C-HR je už možné objednávat, přičemž první vozy vyjedou na naše silnice začátkem příštího roku (PHEV zhruba v březnu). České zastoupení japonské automobilky vůz navíc předvede v rámci roadshow, startující už 26. září a trvající do konce listopadu. První generace modelu je však stále v prodeji. Pro český, slovenský a maďarský trh zbývá zhruba dva tisíce kusů, přičemž doprodej by měl trvat zhruba do konce ledna.

Ve standardním ceníku platném od poloviny září činí základní cena hybridní jedna-osmičky 859.900 Kč a vrcholný plug-in hybrid ve výbavě Executive Premiere Edition stojí přes 1,4 milionu korun. V akčním ceníku je však situace příznivější: základ se díky zvýhodnění až 160.000 Kč (sleva 125.000 Kč plus výkupní bonus 35.000 Kč) podařilo stlačit pod 700.000 Kč a rozdíl oproti výprodejové první generaci činí 100.000 Kč.

Už i základní výbava Comfort je přitom hodně bohatá. Zahrnuje automatickou dvozónovou klimatizaci, Bi-LED světlomety, litá 17palcová kola, zadní parkovací kameru, inteligentní adaptivní tempomat, sledování slepého úhlu, infotainment s 8palcovým dotykovým displejem, 12,3palcový digitální přístrojový štít nebo bezdrátovou konektivitu.

Dle Toyoty bude nejoblíbenější výbava GR Sport v kombinaci s dvoulitrovým hybridem a pohonem předních kol. V akci jde o auto za 959.900 Kč, přičemž výbava zahrnuje třeba asistent změny jízdního pruhu, litá 19palcová kola, 360stupňový kamerový systém, projektorové Bi-LED světlomety či adaptivní dálková světla.