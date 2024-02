Nová Dacia Spring parádně prokoukla. Baterka vydrží na týden, parametry dávají smysl

Automobilka Dacia představuje nové provedení svého prvního elektromobilu Spring, je to takový hodně hloubkový facelift. Malý elektromobil do města zaznamenal velký úspěch u soukromých zákazníků. Z dat značky navíc vychází, že průměrný zákazník najel s vozem denně 37 kilometrů průměrnou rychlostí 37 km/h, přičemž drtivá většina z nich nabíjela doma. K těmto účelům tedy elektromobil posloužil skvěle. Co je teď nového?

Celkem radikálně se změnil design vozu, který teď více odpovídá designovému jazyku ostatních modelů z portfolia značky. Spring má diodové světlomety, nárazníky s dekory v případě výbavy Extreme nebo také 15palcová kola. K dispozici bude v šesti barvách laku karoserie včetně cihlové červené nebo béžové Safari, kterou jste mohli vidět už na omlazeném modelu Sandero Stepway.

Uvnitř vás čeká přepracovaná přístrojová deska s upravitelným digitálním přístrojovým štítem a v případě lepších výbav také 10palcový infotainment. Interiér má mnoho prvků v kontrastních barvách, ať už je to přihrádka ve dveřích nebo dekory u výdechů klimatizace. Spring bude mít stejně jako nový Duster funkce YouClip pro různá příslušenství. Výbava Extreme pak bude mít ještě gumové koberečky pro lepší praktičnost.

Na drobnosti vám může postačit 33 litrů úložného prostoru v kabině, zbytek se může vejít do kufru s objemem 308 litrů, případně 1008 litrů po sklopení zadní lavice. Na přání je k mání také takzvaný frunk s 35 litry prostoru pod přední kapotou. Počítat můžete také se zrcadlením chytrých telefonů nebo nejnovějšími asistenčními systémy včetně nouzového brzdění reagujícího na auta, chodce i cyklisty.

I přes některé přidané věci se hmotnost vozu zvýšila jen nepatrně na 984 kg, stále tedy váží pod tunu. V útrobách vozu najdete 26,4 kWh akumulátor, který při plném nabití vydrží až na 220 kilometrů. Je to tedy stejné jako u předchozí verze vozu, ale při zmíněném průměrném denním nájezdu by to mělo vydržet celý pracovní týden.

S autem můžete nabíjet i na rychlejších nabíječkách, nicméně výkon činí pouze 30 kW. Není to ale potřeba, když většina zákazníků stejně nabíjí doma na wallboxu. Z toho byste měli být nabito do čtyř hodin. Elektromotor dává vozu výkon 48 kW (65 koní). Zrychlení z 0 na 100 km/h má proběhnout pod 14 sekund. Základní výbavy Essential a Expression budou mít k mání slabší elektromotor o výkonu 45 koní (pro Essential výhradně). Tento divočák roztáhne vůz na stovku pod 20 sekund.

Jak už bylo naznačeno, výbavy budou Essential, Expression a Extreme. Základní výbava nabídne 7palcový digitální přístrojový štít, výškově nastavitelný volant, zadní parkovací senzory nebo systém Media Control s připojením USB. Výbava Expression přidává manuální klimatizaci nebo patnáctky. Extreme přidává ozdobné dekory, 10palcový infotainment nebo dva USB porty. Ještě si ale počkáme, jak budou poskládané výbavy na našem trhu, toto jsou informace z evropské tiskové zprávy.