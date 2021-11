Před pár týdny to byl přesně rok, co se nová Dacia Spring poprvé oficiálně ukázala světu. Pro Dacii jako takovou je to třetí milník v novodobé historii (prvním byl v roce 2004 Logan, druhým o šest let později Duster) a ukázka toho, že elektrické auto, které splní požadavky široké skupiny zákazníků, nemusí být drahé. Spring je nejlevnější elektromobil v Evropské unii, jeho kořeny ale sahají mnohem dál.

Na začátku byl už v roce 2015 Renault Kwid, miniauto určené pro rozvojové trhy. V Evropě o sobě malinké SUV dalo vědět o tři roky později na pařížském autosalonu, tenkrát už ale pod jménem Renault K-ZE a s plně elektrickým pohonem. Bylo tedy jasné, že nešlo o pouhý výstřel do tmy, že se ale K-ZE v Evropě bude nakonec prodávat pod značkou Dacia, jsme tehdy netipovali.

I Dacia musí plnit emisní normy jako ostatní značky působící v Evropě a elektromobil je v tomto ohledu ta největší pomoc. Pod jménem Spring se bude vůz prodávat jen na starém kontinentu a dosud si jej zde objednalo zhruba 40.000 zákazníků. Čtvrtinu objednávek prozatím zvládla Dacia přetavit v dodané kusy. První objednávky jsou dokonce evidovány i v České republice, a to se u nás spring oficiálně představil teprve včera. Byl jsem u toho a měl možnost absolvovat první krátkou projížďku, která mi ale v hlavě zůstane ještě dlouho.

Trocha teorie

Spring na délku měří 3734 mm, je 1516 mm vysoký, 1579 mm široký a rozvor náprav je dlouhý 2423 mm. O pohon se stará elektromotor s výkonem 33 kW a točivým momentem 125 N.m, lithium-iontový akumulátor má kapacitu 27,4 kWh a v kombinovaném cyklu WLTP by měl stačit na 230 km jízdy. Přestože akumulátor váží skoro dva metráky, podařilo se provozní hmotnost malého SUV udržet pod hranicí jedné tuny (970 kg).

Vůz zvládá DC nabíjení výkonem až 30 kW (za příplatek 10.000 Kč), z nuly na 80 % kapacity se tak dostanete zhruba za hodinu. Z domácí zásuvky vám totéž zabere asi 14 hodin. Dacia Spring je určena pro městský a příměstský provoz, pro sdílenou mobilitu (pro fleetové zákazníky bude i speciální verze Business) nebo pro rozvoz zboží (dvoumístné Cargo s užitečným zatížením okolo 300 kg do ČR dorazí příští rok). Dynamika není závratná – z nuly na stovku to springu trvá 19,1 sekundy a maximální rychlost je 125 km/h. Vzhledem k určení vozu to ale vlastně stačí.

V Česku si zatím můžete koupit pouze verzi Comfort Plus za cenu od 496.900 Kč, později ale dorazí i výbava Comfort s cenou nižší o 42.000 Kč. Jasně, to není těch zhruba 250 až 300 tisíc korun, které by byli u takového auta snad všichni schopni akceptovat, i tak se ale jedná o nejlevnější elektromobil v České republice. Když si k tomu připočítáte „desítku“ za DC nabíjení, 26.990 Kč za chytrý wallbox a nabíjecí kabely, jste v tom zhruba za 550.000 Kč, i tak je to ale u nás nejlevnější cesta k elektromobilu.

Osobně si neumím představit, že by někdo Dacii Spring přešel jen tak bez povšimnutí. Krátká a vysoká krabička na 14palcových kolech vypadá moderně a vesele, záhy ale zjistíte, jak je možné, že se ještě jako Renault Kwid se spalovacím motorem v Indii prodávala za ceny v přepočtu okolo 100.000 Kč. Plechy jsou tenounké, když zabouchnete dveře, jde to hodně slyšet, světlomety jsou halogenové a podélné střešní lišty mají pouze estetickou funkci.

Jdeme dovnitř

Uvnitř to nevoní moc hezky, na druhou stranu nejde o nic, co by nevyřešil vonný stromeček. Přední sedadla jsou plochá, nemají výškové nastavení a neseřídíte si ani volant. Ve výbavě verze Comfort Plus však nechybí multifunkční volant, infotainment s navigací a konektivitou Apple CarPlay a Android Auto, klimatizace, přehledný přístrojový štít s velkým palubním počítačem, omezovač rychlosti, čtyři airbagy, a dokonce ani parkovací kamera a zadní parkovací senzory. Pro město je tedy spring vybaven dobře.

Vůz je stavěný do výšky, takže nikoho moc nepřekvapilo, že jsme se dovnitř nacpali ve čtyřech a nezoufali si nad nedostatkem prostoru pro nohy. Měřím 190 cm a za mě se posadil přibližně stejně vysoký kolega, ani jeden člen posádky přitom nedrhnul hlavou o strop. Stejně jsem ale za volantem musel sedět trochu shrbený, protože čelní sklo je překvapivě nízké a při vzpřímené pozici zad jsem neviděl ven přes jeho horní hranu. Mimochodem, spring je homologován jako čtyřmístný, takže prostřední bezpečnostní pás vzadu ani nehledejte.

Navzdory miniaturním rozměrům springu není k zahození ani zavazadelník. Základní objem činí 290 litrů, po sklopení zadních opěradel dostanete 620 litrů. U vybavenější verze Comfort Plus dokonce ve standardu nechybí ani rezervní kolo (pro Comfort za 2000 Kč). Ložná plocha je přehledná, čalounění toho podle všeho dost snese, jen víko kufru zevnitř vypadá hodně levně. Čalounění tady nehledejte, dočkáte se jen odhalených plechů.

Poprvé na silnicích

Včerejší prezentace Dacie Spring byla jenom malinkatou ochutnávkou před redakčním testem, který pro vás samozřejmě v budoucnu připravíme, i tak to ale stálo za to. Testovacích aut bylo pět, natěšených novinářů snad třicet, proto jsme první kolečko skutečně absolvovali ve čtyřech lidech a malinkou Dacii zatížili nějakými 350 kilogramy živé váhy.

Elektrický kopanec od 45 „naštvaných“ koní očekával jenom málokdo, on to prý ale spring nedělá, ani když uvnitř sedí pouze řidič. Režimy jízdy volíte otočným ovladačem na středovém tunelu a stejně jako u Renaultu Zoe tady chybí parkovací režim (vůz po zastavení v neutrálu zajistíte klasickou parkovací brzdou). Za futuristického hučení se pomalu suneme vpřed a snažíme se držet krok s dopravou, i ve městě si ale při najíždění na hlavní silnici dáváme větší rezervu. Akcelerátor šel do podlahy a čekali jsme, co se stane. Spring splynul s provozem, brzy už ale neměl z čeho brát.

Rychlost nejdříve roste zvolna, z padesátky na devadesátce jsme ale překvapivě rychle. Spring je velice jednoduchý elektromobil a nemá nastavitelnou rekuperaci (akumulátor dokonce nemá termomanagement), stačí tedy uvolnit akcelerátor a skoro plachtíme. Z pozice spolujezdce nešlo neocenit jízdní komfort a celkově klid na palubě. Je ale nutné připomenout, že jsme se pohybovali spíše v rychlostech, kdy aerodynamický svist a další rušivé faktory do popředí ještě tak moc nevystupují.

V druhé „rundě“ jsem se posadil za volant osobně a parťáka mi dělal kolega Michal Dokoupil ze Světa motorů. A upřímně řečeno, smál jsem se od začátku jízdy až do jejího konce. Řídím elektrickou Dacii, tedy auto, o jehož existenci bych ještě před deseti lety, kdy jsem začal dělat tuhle práci, ani neuvažoval. Je tady brzda, plyn, volant, otočný ovladač režimů jízdy a displej s mapou navigace, která vypadá jako hry na starších telefonech s barevným displejem. Účel ale splní.

Řízení s elektromechanickým posilovačem toho o stavu povrchu pod koly moc neřekne, není moc přesné a občas se mu nechce vracet do středové polohy. Nerovnosti ale spring hltá s přehledem a je vážně hodně komfortní. Svou jízdu končím se spotřebou 15 kWh/100 km, tu bych ale nebral až tak vážně. Jednak jsem často přidával až nadoraz, ale ke slovu nepřišel ani ekonomický režim. Ten je také jedinou možností, jak ovlivnit jízdní vlastnosti springu. Nic jiného tady totiž není.

Závěr

Dacia Spring je elektromobil tak jednoduchý, jak to jenom jde. Zvenku je malinký a roztomilý, uvnitř překvapivě prostorný, plastový a relativně pohodlný. Není to auto pro zdolávání dlouhých vzdáleností. Je určeno pro městský příměstský provoz, papírově má nízkou spotřebu (12 kWh/100 km) a dlouhý dojezd. Je to zkrátka módní deštník na kolech, za který se rozhodně nemusíte stydět. Kamkoliv spring přijede, tam bude veselo.

Je to nejlevnější elektromobil na našem trhu, přesto cena 454.900 Kč za základ a bezmála půl milionu za zkoušený Comfort Plus vzbudí diskuse. Spíše než v soukromých garážích vidím budoucnost Dacie Spring u rozvážkových společností a ve flotilách sdílených vozidel. Skvělé by ale bylo, kdyby dovedlo české zastoupení značky připravit výhodné podmínky operativního leasingu pro soukromníky. Mně osobně by takové auto pro běžné denní použití bohatě stačilo.

Dacia Spring: Technická data a české ceny Motorizace Electric 45 Výkon [kW] 33 Točivý moment [Nm] 125 Zrychlení 0-100 km/h [s] 19,1 Max. rychlost [km/h] 125 Kapacita baterie [kWh] 27,4 Max. dojezd WLTP [km] 230 Rychlonabíjení DC (0-80 %) méně než 1 h Provozní hmotnost [kg] 970 Cena Comfort [Kč] 454.900 Cena Comfort Plus [Kč] 496.900