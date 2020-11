Je dost možné, že kdyby ve světě neřádila druhá vlna čínské chřipky, patrně bychom vám už přinesli alespoň první statické dojmy z nové generace Dacií Sandero a Logan. Situace je taková, jaká je, a přestože se vozy v plné parádě ukázaly už koncem září, na várku pořádných fotek jsme si museli počkat až do včerejška. Dacia to ale naštěstí vzala jedním vrzem a k obří galerii připojila také technická data.

Jak jsme uvedli již dříve, Dacie Sandero i Logan stojí na modulární platformě CMF, kterou používá například i alianční bratříček Renault Clio. Nový základ pomohl zvýšit torzní tuhost, zlepšit akustiku a snížit vibrace díky pevnější struktuře, zvětšit rozchod kol až o 41 mm a umožnil zvýšit bezpečnost díky zahrnutí nových aktivních a pasivních asistenčních systémů.

Každá z dílčích změn je vítaná a pro setrvání Dacie na evropských trzích nutná, navíc nové generace sandera i loganu vzhledově dost prokoukly a nabídnou prvky výbavy, o kterých se majitelům starších dacií třeba ani nesnilo.

Ve standardní výbavě se objevuje palubní počítač, multifukční volant s voličem omezovače rychlosti, světelný senzor nebo i držák smartphonu. Vyšší výbavy mají automatickou klimatizaci, vyhřívání předních sedaček, elektrickou parkovací brzdu, přední i zadní parkovací senzory včetně zadní kamery nebo senzor deště.

V závislosti na úrovni výbavy bude v Sanderu buď infotainment Media Control s možností konektivity smartphonů pro přístup k mobilním aplikacím navigace, hudby nebo zpráv (funkce lze ovládat přes multifunkční volant nebo hlasem), nebo vrcholný systém Media Nav s 8palcovou dotykovou obrazovku se zabudovanou navigací, bezdrátovou konektivitou rozhraní Apple CarPlay nebo Android Auto. Lze přes něj nastavovat bezpečností a asistenční funkce vozu a jeho součástí je audiosystém s šesti reproduktory.

Interiér působí modernějším a svěžím dojmem, měl by nabídnout pohodlnější sedadla či volant s větším rozsahem nastavení. Dacie jsou stále navrženy s velkým důrazem na nízkou cenu, alespoň podle prvních fotek a referencí to ale nevytrubují do světa. LED světlomety jsou standardem všech výbav, a pokud jste si mysleli, že Dacia v první fázi ukazuje jenom to nejlepší, byli jste na omylu.

Modré sandero s černými zrcátky a registrační značkou W-130-JZ má totiž prostřední výbavu Essential a musí se obejít například bez textilního obložení přístrojovky (to má až vrcholná linie Comfort), vzhledem k předpokládané nízké ceně to ale pořád není žádná tragédie. Pokud někdo půjde vyloženě po nejnižší ceně, zvolí linii Access, která by měla mít nelakované nárazníky či 15palcová ocelová kola.

Nabídka pohonných jednotek bude složena ze samých litrových tříválců. Základní atmosférický agregát SCe 65 (49 kW, 95 N.m) bude vyhrazen jen loganu a sanderu, oplastované a zvýšené Sandero Stepway jej mít nebude. Motor má nepřímé vstřikování paliva, neobejde se však bez částicového filtru.

Dacia Logan: Základní technická data motorů Motor SCe 65 TCe 90 TCe ECO-G 100 Zdvihový objem [cm3] 999 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min-1] 49/6300 67/5500 74/5000, 67/3750 Točivý moment [N.m/min-1] 95/3600 160(142)/3750 170/2000, 160/3750 Převodovka 5M 6M (CVT) 6M Maximální rychlost [km/h] 160 180 (172) 186, 181 Zrychlení 0-100 km/h [s] 16,7 11,6 (13,8) 11,6 Spotřeba [l/100 km] 5,2 5,1 (5,7) 6,9; 5,3 Údaje v závorkách platí pro CVT, vyšší hodnoty u motoru ECO-G platí pro provoz na plyn

Přeplňovaný motor TCe 90 (67 kW) lze kombinovat s manuální převodovkou i automatem CVT a k radosti šetřílků Dacia nezapomněla ani na verze spalující LPG. Jednotka ECO-G má rozdílný výkon při provozu na benzin (67 kW) a plyn (74 kW). Vždy je kombinovaná s manuální šestistupňovou převodovkou a k 50litrové nádrži na benzin má i stejně objemnou nádrž na plyn.