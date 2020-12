Jednou z automobilek, které letos silně šláply do pedálů, je i rumunská Dacia. Během podzimu na nás vysypala nové generace modelů Logan a Sandero, přičemž druhému naservírovala rovnou i zvýšenou verzi Stepway. Již na prvních fotografiích je to změna jak hrom. Z šedých myšek jsou najednou moderní auta, která vypadají k světu. Jak ale jezdí?

To jsme měli zjistit během testovacích jízd na prosluněném jihu Francie, kde je to i teď jen na triko s dlouhým rukávem. Nicméně přísná ruka koronaviru stále řádí, takže jsme zůstali v Praze. Nové Dacie tak ve Francii naložili na kamion a vyložili u hotelu na Pankráci, kde nám včera byly krátce k dispozici.

Nová Dacia Sandero se ukázala v úplném základu. Má LED světla, černé díly nevadí

Konkrétně šlo o modely Dacia Sandero a Sandero Stepway, tedy něco jako Honda Jazz a Jazz Crosstar. Sandero je nejprodávanějším modelem značky, od roku 2004 se ho prodalo 2,1 milionu kusů. Zákazníky přitáhly typické rysy Dacie: jednoduchost, spolehlivost, robustnost a nízká pořizovací cena. To vše zabaleno ve velikosti kategorie B.

Dacia Sandero stojí na platformě CMF-P, kterou sdílí například s Renaulty Clio a Captur, ale také s Nissanem Juke. Rozměry novinek zůstaly téměř shodné, naživo ale vůz působí mnohem větší. Čím to je? Především širší přední maskou a světlomety vytaženými více do stran.

K tomu všemu se i vozy nepatrně snížily, takže působí přikrčenějším dojmem. U klasického sandera je nyní střecha o jeden centimetr nižší, světlá výška 133 mm ovšem zůstává. Na vozech je i několik zajímavých detailů. Například varianta Stepway má nyní kvůli lepší aerodynamice přesunutou anténu až do zadní části střechy.

Dacia údajně nahradí Lodgy sedmimístným SUV. Půjde o první hybrid značky?

Na design si udělejte názor sami. Za nás jde o krok kupředu a posun z low-costu k hodnotnějším vozům, alespoň tedy pokud jde o vzhled. Při příležitosti prvního pražského seznámení jsem si vybral klasické sandero s výbavou Comfort, motorem TCe 90 a šestistupňovou manuální převodovkou. Právě tuto verzi totiž podle mě budeme vídat na cestách nejčastěji.

Má přeplňovanou jednotku s výkonem 67 kW (91 koní) při 5000 otáčkách za minutu a s točivým momentem 160 N.m při 3750 otáčkách. Tento motor se dá pořídit i s převodovkou CVT. V nabídce je pak ještě motor TCe 100 LPG, který umí jezdit na benzin i na LPG. Speciálně pro obyčejné sandero je pak v nabídce ještě jednotka SCe 65. Všechny motory jsou výhradně tříválcové.

Nová Dacia Logan oficiálně: Má obří kufr, litrové turbo s CVT a chytrou konektivitu

První dojem

Vnitřek vozu prošel revolucí. Věřím, že až se nová generace sandera zažije, budeme značku vnímat zase trochu jinak. Interiér už totiž nevypadá jen účelně, ale nyní i docela hezky. Velkou zásluhu na tom má textilní čalounění uprostřed palubní desky a kolem madel dveří vpředu (u výbavy Comfort). Co na tom, že to vypadá jako vnitřek sportovní bundy, mřížkovaná struktura interiéru prostě sluší.

Textilní pás zapříčinil zcela nové rozvržení interiéru. Infotainment je nyní až nad výdechy ventilace. Je jednoduchý a s obyčejnou grafikou, ale dělá přesně to, co má. Navíc docela rychle. Třeba Honda by se teď od Dacie mohla učit. Ve výbavě Comfort má velikost 8“, nechybí navigace ani propojení s chytrými telefony. Ovšem pozor, i bezdrátově přes Wi-Fi. Jen málo konvenčních výrobců se tímto může pochlubit.

Elektrická Dacia Spring je oficiálně tady! Do Evropy přijíždí z Číny, má stát pakatel

Bezvadnou fičurou je i držák na mobilní telefony mezi infotainmentem a přístrojovou deskou. Dokonce se pod ním nachází i klasický USB port pro nabíjení. Druhý je pak v přihrádce uprostřed palubní desky. Multifunkční volant má tlačítka vypůjčená od Renaultu, za ním se nachází jen dva důležité budíky s velkými a přehlednými číslicemi. Na můj vkus jsou sice budíky možná až moc naklopené, ostatní to ale mohou vnímat jinak.

Sedadla jsou tvrdší, ale dobře podepírají tělo. Zajímavé bude sledovat, jak obstojí při delší cestě. Na naší jízdu byla ale naprosto dostačující. Boční vedení mají sice horší, ale to už bychom chtěli moc. Jejich manuální nastavení pochází taktéž od Renaultu, oproti předchozí generaci má navíc sedadlo řidiče větší rozsah nastavení na výšku. Podélně i výškově posuvný je nyní i sloupek řízení.

Už i Dacia Duster může být stylový stan s kuchyní. Češi za proměnu nechtějí moc

Ovládání klimatizace (v naší výbavě automatické) je opět provedené pomocí třech otočných ovladačů. Mají nyní větší kruhový tvar a jsou vodorovně srovnané. Zpracované jsou výborně, stejný stříbrný kruh se pak nachází i na hlavici řadicí páky. Hodně ceníme i dedikované tlačítko pro systém start/stop, které je hezky po ruce v panelu s výstražnými světly.

Interiér nového sandera je velmi vzdušný. Příjemný je především bohatý podélný prostor. Mám 183 centimetrů a bez problému se za sebe posadím, dokonce i s lehce nataženýma nohama. Opomenout nesmíme ani velký a hluboký zavazadlový prostor s objemem 410 litrů a pravidelným půdorysem. Po sklopení druhé řady sedadel se dostanete na 1455 litrů.

Nejlevnější kombi v ČR má Dacia. Krásné není, přesto se o něj Češi možná porvou

Porce darované techniky pro tento vůz včas ještě neskončila. Nově tu jsou třeba hlavové airbagy, stejně tak i hlídání slepého úhlu, elektronická ruční brzda, přední parkovací senzory a předkolizní asistent s funkcí automatického brzdění. Stále se ale bavíme o vyšší výbavě Comfort, která by však vzhledem k zařazení modelu měla stále vycházet velmi výhodně.

První svezení

S vozem jsme se krátce projeli po Praze a nabrali tak první dojmy, které jsou stejně jako v případě exteriéru a interiéru pozitivní. Motor TCe 90 hned po nastartování neskryje svou tříválcovou architekturu. Lehce vibruje hlavně při rozjezdu a má typický chraplavý zvuk. Z hlediska kultivovanosti se ale dá srovnat třeba s motory PureTech od koncernu PSA. Projevem se tak rozhodně nemusí cítit podřadně.

Šestistupňová převodovka se v kulise hýbe přesně a hlavice příjemně padne do ruky. Na pětku točí při rychlosti 70 km/h 2000 otáček za minutu, na šestku pak ve 120 km/h 2600 otáček. Při 130 km/h je pak už docela slyšet, nicméně toto není žádný dálniční letec, ale normální auto pro obyčejné lidi.

Dacia Duster mohla vypadat i takto. Starý koncept má od dnešního SUV daleko

Z nízkých otáček se sbírá ospale, ale jakmile ručička otáčkoměru mine dvojku, začne se vůz čiperně hrnout kupředu. Opravdu hodně čiperně, motor má grády a příjemně táhne. Nenechte se ale zmást, na stovku se z klidu za méně než za 11,7 sekundy nedostanete. Živost vozu je dána nízkou hmotností, která činí jen lehce přes jednu tunu.

Pražské silnice byly pro sandero křest ohněm, ale zvládlo to obstojně. Vzadu jsou vlečená ramena s torzní příčkou a vepředu McPherson s jen dolními rameny. Menší nerovnosti přehoupnete, větší ucítíte. Příjemná je především jízda na dálnici, kdy se jen tak houpete jako u větších vozů dražších značek.

Dost odfiltrovaly i hliníkové šestnáctky na velkých zimních pneumatikách. Zajímavé je ale i to, že se sandero moc nenaklání. Místo toho, aby se karoserie opřela do vnějších předních kol, se spíše hrnete jen vy. Ven ze sedadla...

Nová Dacia Duster pick-up oficiálně: Půl tuny uveze snadno, je však hodně drahá

Pochopitelně jsme ale nebyli v situaci, ve které by se sandero dostalo na hranu. Tohle byla jízda v Praze a přilehlém okolí za plného provozu, kdy se spousta lidí vracela z práce. To se ostatně odrazilo i do spotřeby. Křižovatky a kolony jsou sice dobré pro sledování kultivovanosti motoru, ale spotřebě moc neprospívají. Nakonec si sandero řeklo o 7,3 l/100 km. To je na benzinový hatchback v plném pražském provozu pořád slušné!

Závěr

Nová generace Dacie Sandero je velký skok kupředu, téměř až revoluční. Nyní je to dospělé, s vlastnostmi na úrovní dražší konkurence. Pořád je to ale levné auto s mořem tvrdých plastů, kterému když zavřete dveře, zní to jako u staré lednice. Překvapivé ale je, kolik techniky se sem podařilo nacpat.

Renault omladil pracovní prcky. Kangoo Van je premiant třídy, bude i na elektřinu

Hodilo by se říct: „Hele, za ty prachy…,“ jenže to zatím nejde. Nevíme, kolik tohle auto stojí a do začátku příštího roku to ani vědět nebudeme. Jestli se ale cena tohoto vozu (1.0 TCe, manuál, výbava Comfort) pohybuje lehce nad hranicí 250.000 Kč, je to ještě naprosto v pohodě.

Dacia je automobilkou, která sleduje, co lidé v autech opravdu potřebují a pak to všechno vezme a zabalí to do cenově přijatelného balíčku. Teď ten balíček i dobře vypadá. Snad tak na něm bude viset i zajímavá cenovka.

Dacia Sandero: Základní technická data motorů Motor SCe 65 TCe 90 TCe ECO-G 100 Zdvihový objem [cm3] 999 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min-1] 49/6300 67/5500 74/5000, 67/3750 Točivý moment [N.m/min-1] 95/3600 160(142)/3750 170/2000, 160/3750 Převodovka 5M 6M (CVT) 6M Maximální rychlost [km/h] 158 178 (169) 183, 179 Zrychlení 0-100 km/h [s] 16,7 11,7 (13,4) 11,6 Spotřeba [l/100 km] 5,2 5,1 (5,7) 6,9; 5,3 Údaje v závorkách platí pro CVT, vyšší hodnoty u motoru ECO-G platí pro provoz na plyn, pro verzi Stepway není nabízen motor SCe 65