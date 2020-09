Nová Dacia Logan na detailních fotkách. Ta prokoukla! Moderní technikou nešetří

S modelem Logan začala Dacia v roce 2004 své tažení Evropou. Sedan jednoduchých tvarů sice nenadchnul vzhledem, díky robustní technice ale přilákal zájemce o relativně prostorný a hlavně cenově dostupný vůz, vhodný jak pro jak pro nenáročné řidiče, tak pro pozici dříče. Nástupce na tom byl podobně (dorazil v roce 2012), jeho dny jsou už ale sečteny.

Třetí generace Dacie Logan se poprvé ukázala na začátku záři společně s hatchbacky Sandero a Sandero Stepway. S oficiálními snímky zatím Dacia docela šetří, na facebookovém profilu RNews.cz (jako zdroj uvádí server Motor1.com) se však objevila pořádná várka fotek loganu a my se tak můžeme vlastně poprvé detailně podívat, co rumunská značka vlastně připravila. Nešetřila totiž jen na technice viditelné zvenku i zevnitř, ale ani na samotném základu.

Nová Dacia Logan dostala globální modulární platformu CMF, kterou používá aliance Renault-Nissan-Mitsubishi pro vozidla od velikosti Renaultu Kwid po Renault Koleos. Stojí na ní i třeba Mitsubishi Eclipse Cross či elektromobil Nissan Ariya, je to zkrátka taková „holka pro všechno“. Díky použité platformě může Dacia Logan dostat bezpečnostní a asistenční systémy, bez kterých by se v Evropě neobešla, ale bude i větší a tužší. A také mnohem, mnohem hezčí než předchůdce, o čemž se ostatně můžete přesvědčit sami v přiložené galerii.

Karoserie je obehnaná parkovacími senzory, vůz dostal LED světla, a jak podotýká RNews.cz, anténa umístěná vzadu je pro Dacii hotová revoluce. Přístrojová deska je jednoduchá, podléhá však dnešním trendům. Dominuje jí volně stojící displej infotainmentu, po celé šířce se táhne dekorativní pás z textilie, volant je multifunkční a podle fotek vůz dostane také automatickou převodovku, která se dosud v nabídce Dacie na evropském trhu pouze mihla. Vzadu je alespoň podle fotky více místa na nohy a nechybí ani praktické výklopné stolky.

Vzhledem k použité platformě lze očekávat, že nová Dacia Logan využije pohonnou techniku Renaultu Clio. Dnešní optikou by to znamenalo použití litrových agregátů s atmosférickým plněním (SCe) i přeplňováním (TCe) s výkony od 48 do 74 kW, nemusela by chybět verze na LPG a již zmíněný automat X-Tronic (CVT), který clio kombinuje s motorem TCe 100 (74 kW).

V nabídce clia nechybí ani naftová patnáctistovka, ale hlavně zahrnuje také hybridní jednotku E-Tech se základem v atmosférické šestnáctistovce. Hybridní pohon by cenu nových vozů Dacia vyhnal do nebývalých výšin (Clio E-Tech po slevě stojí 539.000 Kč), vzhledem k stále přísnějším emisním normám se ale dacie do budoucna jisté formě elektrifikace nevyhnou. První elektromobil je už na cestě.