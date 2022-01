Nová Dacia Jogger v obří galerii a detailním videu. Brzy se svezeme, toto byste měli vedět

Dacia Jogger se stane nejdostupnějším sedmimístným kombi. Nyní se vůz detailně odhalil ve velké fotogalerii.

Právě v těchto dnech vozí nová Dacia Jogger novináře po přímořských a horských silnicích v Provence. Již brzy se můžete těšit na první jízdní dojmy s čerstvou novinkou. Do té doby vám dáváme možnost důkladně si Jogger prohlédnout ve velké galerii a detailním videu.

Novináři mají k dispozici nejvyšší výbavu Extreme Special Edition v hnědé Terracotta s motorem TCe 110 a střední Comfort nesoucí odstín šedé Moonstone. Ta je zajímavá základní pohonnou jednotkou ECO-G 100 uzpůsobenou pro jízdu na LPG.

Dacia je proslulá úspěchem mezi soukromou klientelou, které nabízí pouze to, co skutečně potřebuje. Tím se stala prakticky nejdostupnější automobilkou nabízející chytrá, vysoce praktická a přitom levná řešení. Skvělým příkladem je loni představené Sandero s integrovanými příčníky na střeše, nebo aplikací do chytrého telefonu částečně nahrazující multimediální zařízení.

Automobilka je v procesu rozsáhlé obnovy modelového portfolia. Spolu se Sanderem prošel modernizací Duster a nově jsme přivítali elektromobil Spring. Nyní je čas na vysoce praktické kombi Jogger, které nabídne i sedmimístnou konfiguraci, a v českém ceníku startuje na 358.500 Kč. Přitom nejde o „holátko“. Dostanete šest airbagů, systém nouzového brzdění, elektricky ovládaná přední okna, LED denní a potkávací světlomety, mlhovky a senzor světel. Potěší také rádio se dvěma reproduktory, bluetooth a aplikací pro chytré telefony. Do roku 2025 pak Dacia přidá ještě další dva nové modely.

Jogger je prezentován jako ideální spojení praktičnosti MPV na rozměrech kombi s prvky segmentu SUV. To by měla být vytoužená kombinace ekonomicky smýšlejících zájemců o rodinný vůz. Jednotlivým cenám a položkám výbavy jsme se věnovali již dříve. Ani plně vybavený Jogger nepřesáhl hranici 500.000 Kč. Při uvedení na trh se počítá jen se dvěma pohonnými jednotkami, které právě testujeme.

Agregáty TCe 110 (81 kW/200 Nm) a TCe 100 LPG (74 kW/170 Nm) plní emisní normu Euro 6D Full. Dacia je zároveň jedinou značkou nabízející pohon na LPG v tak širokém měřítku. Během příštího roku dorazí Jogger také s hybridním pohonem, čímž se stane nejdostupnějším kombi v této kategorii.

Objednávky běží už od prosince loňského roku. Kompletní ceny Dacie Jogger najdete v tabulce níže. Údaje v závorkách platí pro sedmimístnou verzi.

Dacia Jogger: Technické údaje a české ceny Motor TCe 100 LPG TCe 110 Objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Výkon [kW/ot.min] 74/4600-5000; LPG

67/4800-5000; benzin 81/5000-5250 Točivý moment [N.m/ot.min] 170/2000-35000; LPG

160/2100-3750; benzin 200/2900-3500 Převodovka 6M 6M Zrychlení [s] 9,1 (9,8); LPG

12,5 (13,2); benzin 10,5 (11,2) Max. rychlost [km/h] 175; LPG

172; benzín 180 Spotřeba [l/100 km] 7,7-7,8; LPG

6,0-6,1; benzin 5,6-5,7 Provozní hmotnost [kg] 1298-1337

(1327-1366) 1251-1308

(1280-1336) Cena Essential [Kč] 358.500

(377.500) 371.000

(390.000) Cena Comfort [Kč] 403.500

(422.500) 416.000

(435.000) Cena Extreme [Kč] 425.500

(444.500) 438.000

(457.000)