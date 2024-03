Nová Dacia Duster zůstává jedním z nejlevnějších SUV v Česku. Čtyřválce se však cenami nepodbízí

Nejnovější třetí generace Dacie Duster sice přijíždí zase o něco stylovější a trendy, není to však bezvýhradně na úkor výchozích schopností malého SUV, díky kterým se stal bestsellerem rumunské značky. A lze to vidět i nyní při pohledu do českého ceníku a konfigurátoru, který konečně míří na veřejnost a Dacia tímto spouští první objednávky.

Robustnost, spolehlivost a cenová dostupnost Dusteru zůstává. Kdo ctí outdoorovou praktičnost modelu, nejspíš si vystačí s výchozí výbavou Essential startující na ceně 429.900 Kč. I nová generace SUV totiž míří do prodeje v dostatečně „oholené“ specifikaci, stojící na 16palcových plechových kolech, pouze v bílém laku karoserie s úsporněji lakovanými nárazníky a nelakovanými zrcátky a klikami dveří.

Motorizace je pro základní Duster v nabídce jediná, a to předokolka s litrovým tříválcem ECO-G 100 (74 kW/100 k) na LPG spojená výhradně s manuálním šestikvaltem. Prostě vypadající exteriér nicméně klame trochu tělem. Přestože po stránce multimédií poslouží cestujícím jako displej infotainmentu jejich smartphone, standardně zaručí výbava Essential i nutnosti jako tempomat, zadní parkovací senzory nebo elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka.

Druhý stupeň výbavy Expression je rovněž dostupný pouze se základní motorizací ECO-G 100, za cenu od 469.900 nicméně přihazuje 17palcová litá kola, zadní parkovací kameru nebo 10palcový infotainment. Oblíbená čtyřkolka je zato dostupná až od třetího stupně výbavy Journey, přesněji ve spojení s mild-hybridní dvanáctistovkou TCe 130 (96 kW/130 k) a manuální šestistupňovou převodovkou od 598.900 Kč. Tady lze vypíchnout standardně třeba 18palcová litá kola, asistent pro sjezd z prudkých svahů, automatickou klimatizaci, bezklíčový přístup nebo bezdrátovou nabíječku telefonu.

Nový full-hybrid používající 1,6litrový čtyřválec s elektromotorem (104 kW/140 k) a automatickou převodovku nakonec začíná na ceně od 622.900 Kč, bez ohledu na to, zda vyberte stupeň výbavy Journey, nebo dobrodružnější Extreme – zde jsou přednostmi modulární střešní lišty nebo snadněji omyvatelné čalounění Microcloud. Doplňková výbava ve formě paketů Dusteru taky nechybí, za 8000 Kč lze vybrat třeba balíček vyhřívaných předních sedaček a volantu.

Mezigeneračně Duster dle předpokladů zdražil, starší verzi dnes seženete od 410.500 Kč, a to za vyšší stupeň Expression. Zájemci o výhodnější odchozí generaci mají přitom ještě čas. Dosavadní i nový Duster se u nás budou totiž nějakou dobu prodávat souběžně, jak zaznělo v únoru na výroční tiskové konferenci rumunské automobilky.