Nová Dacia Duster v obří galerii: Dnes se poprvé svezeme! Máme velká očekávání

Automobilka Dacia na sebe v posledních týdnech strhává pozornost zejména díky novému modelu Jogger, ten ale není jedinou novinkou v nabídce. V druhé polovině června se světu poprvé oficiálně ukázal modernizovaný model Duster, s nímž se dnes svezeme v okolí Paříže. Ceny pro český trh už sice známe, než ale vůz uvidíme na českých silnicích, bude to ještě pár dnů trvat.

Omlazená Dacia Duster zná české ceny. Vejde se pod 300.000 Kč, má až 150 koní

Očekávání jsou veliká. Duster patří k nejoblíbenějším vozům SUV na našem trhu a podle údajů Svazu dovozců automobilů prodejně natírá i takovým velikánům, jako jsou Toyota RAV 4, Volkswagen Tiguan či Kia Sportage. Duster je s každou další verzí modernější a aktuálně mu nechybí ani LED světlomety, automatická převodovka, motor o výkonu 150 koní a tak dále.

Ano, i Dacia Duster umí stát přes půl milionu korun, to už se ale bavíme o výbavou napěchovaných verzích, které stále mohou být levnější než konkurenční vozy v naprostém základu. Dacia přitom nezapomíná na to, že chce obsloužit i zákazníky s omezenějším rozpočtem. Pro ty připravila verze s cenou do čtyř set tisíc korun, ale už poměrně zajímavou výbavou. Naprostý základ u nás vyjde na 284.900 Kč, což v daném segmentu nemá obdoby.

Nová Dacia Duster Extreme trochu klame názvem. Extrémní není, zato je více cool

Dnešní testování v okolí Paříže bude rychlovka – ráno tam, večer zpátky. Na výběr budeme mít mezi verzemi TCe 150 EDC v barvě Arizona Orange, ECO-G100 (LPG) v šedé barvě Comet a dCi 115 4x4 v barvě Iron Blue. Všechny uvedené vozy si můžete prohlédnout v galerii. O první jízdní dojmy z jízdy s novou Dacií Duster se podělíme v průběhu víkendu, pokud byste to ale nemohli vydržet, mrkněte na náš účet na Instagramu. Během dne budeme přidávat střípky z testování. Modernizaci Dacie Duster jsme podrobně probrali v tomto článku.

Dacia Duster 2021: Technické údaje a české ceny Motor TCe 90 TCe 100 LPG* TCe 130 TCe 150 EDC Objem [cm3] 999 999 1332 1332 Vstřikování nepřímé nepřímé přímé přímé Výkon [kW/ot.min] 67/4400-4900 67/4400-4900 96/4500-6000 110/5250-6000 T. moment [N.m/ot.min] 160/2200-3750 160/2200-3750 240/1600-3500 250/1700-3250 Zrychlení [s] 13,1 15,1 10,6 9,7 Rychlost [km/h] 166 166 193 199 Spotřeba [l/100 km] 6,1 - 6,2 6,4 6,2 6,2 Cena Access [Kč] 284.900 - - - Cena Essential [Kč] 336.900 346.900 - - Cena Comfort [Kč] 369.900 379.900 422.900 - Cena Prestige [Kč] 400.900 410.900 453.900 513.900 *uvedené údaje platí při provozu na benzín.