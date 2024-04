Nová Dacia Duster může mít kávovar i box na neopren. Levné kempování můžete spojit s aktivní dovolenou

Automobilka Dacia si změnila identitu a více se pustila do lifestylu dobrodružných výletů, čemuž nyní odpovídá i nabídka příslušenství. Při debutu nové Dacie Duster jsme vám ukázali galerii věcí, které můžete na toto SUV dostat. Jak se nyní ukazuje, tak je toho ještě mnohem více. České zastoupení značky má na svém e-shopu mnoho věcí nejen na Duster, ale i na většinu ostatních modelů. O co všechno jde a kolik to stojí?

Takovou klasikou jsou střešní boxy. Můžete mít dva druhy, menší nabídne 400 litrů a stojí 7349 Kč, větší pak 480 litrů za 8379 Kč. Na střechu si pak můžete dát nosiče jízdních kol i lyží. Nosiče na šest párů lyží či čtyři snowboardy vyjdou na 4990 Kč. Nosiče kol ale můžete mít i upevněné vzadu, souprava stojí 13.999 Kč na dvě kola a 15.029 Kč na tři kola. Můžete tak mít na střeše box a vzadu nosiče kol, jak často na silnicích vídáme.

Zajímavý je pak takzvaný TowBox, plastový kufr s objemem 305 litrů, který lze připevnit zezadu místo nosiče kol. Obrazně řečeno se vám tím rozšíří zavazadelník, případně v boxu můžete převážet věci, které v kufru nechcete. Třeba mokré potápěčské vybavení. Tento box stojí 27.990 Kč. Za 8990 Kč si pak můžete koupit Dacia stan, ve kterém se ubytují až tři osoby. Tohle levné kempování si vyzkoušel už Honza Mička a líbilo se mu to.

I uvnitř si můžete svůj vůz vyšperkovat. Praktické jsou položky jako měnič z 12V na 220V (3589 Kč), chladnička s objemem 20 litrů (3799 Kč), dětská sedačka (10.089 Kč), textilní pouzdro na drobnosti (1159 Kč), držák tabletu (899 Kč) nebo magnetický držák telefonu do ventilační mřížky (629 Kč). Třešničkou na dortu je mobilní kávovar Handpresso za 6879 Kč, se kterým uděláte kapslovou kávu za použití zdroje od zapalovače cigaret.

Dacia Jogger má pak příslušenství ještě více, některé ale budou snadno přenositelné i na jiné modely. Třeba piknikový koš za 1429 Kč se vejde všude. Stejně jako úložný box zavazadlového prostoru za 1529 Kč. Jogger může mít také kempovací box za 38.990 Kč, na nějž můžete dát matraci za 7790 Kč a vyspat se třeba na festivalu. K příslušenství vozů se proklikáte jednoduše v konfigurátoru u jednotlivých modelů.