Nová Dacia Duster má v crashtestech NCAP tři hvězdy. Nebezpečná však není, napoví dílčí skóre

Metodika nárazových testů Euro NCAP má za sebou docela dlouhý vývoj. Původní testy se zaměřovaly převážně na čelní a boční nárazy, ale s rozvojem technologií a zvýšeným důrazem na bezpečnost byly postupně zahrnuty i další typy testů a aspekty bezpečnosti. V roce 1997 byly zavedeny základní testy, které simulovaly čelní a boční nárazy. Od té doby byly zavedeny sofistikovanější a reprezentativnější testy, včetně testů nárazu na sloup, které simulovaly kolize do pevných předmětů včetně například stromů, a testy zranitelnosti chodců.

V roce 2009 Euro NCAP rozšířil testování na takzvané nárazy z boku na straně, kde není přímý náraz (far side impacts), což bylo motivováno vysokým počtem úmrtí a zranění, která se stávala při těchto typech nehod​. Euro NCAP také časem zohlednil testování asistenčních systémů vozidla. V roce 2010 byl zaveden systém Euro NCAP Advanced, který ocenil výrobce za zavádění pokročilých bezpečnostních technologií, které mají prokazatelný přínos pro bezpečnost.

Metodika hodnocení Euro NCAP v současné verzi 9.1.1, platné od roku 2023, poskytuje komplexní přehled o bezpečnosti vozidel prostřednictvím hodnocení ve čtyřech klíčových oblastech: ochrana dospělých cestujících, ochrana dětských cestujících, ochrana zranitelných účastníků silničního provozu (chodci a moto/cyklisté) a asistenční bezpečnostní systémy.

Celkové skóre vozidla se skládá z výsledků získaných v těchto oblastech, přičemž každá oblast má svůj váhový faktor, který určuje její relativní důležitost v celkovém hodnocení. Od roku 2023 připadá na ochranu dospělých 40 %, na ochranu dětí 20 %, na ochranu chodců také 20 % a na asistenční systémy 20 %. Skóre v jednotlivých oblastech se normalizuje na maximum možných bodů a následně se přepočítává do váženého celkového skóre.

Euro NCAP aplikuje také bilanční kritéria pro zajištění vyvážené úrovně ochrany ve všech oblastech. Existují minimální požadavky na skóre pro každou oblast, které musí být splněny, aby vozidlo dosáhlo určitého počtu hvězd. Například pro získání pěti hvězd musí vozidlo dosáhnout alespoň 80 % v ochraně dospělých a dětí a 70 % v ochraně chodců a hodnocení asistenčních systémů.

Jak v tomto kontextu vypadají výsledky značky Dacia, jejíž nejnovější hodnocení u nové třetí generace Dusteru mají tři hvězdy? Připomeňme si, že třeba Jogger a Spring mají ve starších kolech testů NCAP jednu hvězdu, Logan a Sandero Stepway pak dvě. V těch nejdůležitějších aspektech, kterými jsou ochrana dospělých a dětí, dostaly s výjimkou Springu výše zmíněné starší modely v průměru 70procentní hodnocení, bity ale byly na ochraně chodců (okolo 40 procent) a pokročilých asistenčních systémech – 32 až 42 procent dostupných bodů. Průšvihem byl vlastně ve várce testů z roku 2021 (ještě dle starší metodiky) pouze elektrický Spring, který v ochraně dospělých získal jen 49 procent a 56 procent za ochranu dětí.

A co to tedy znamená pro Duster dle vloni zpřísněné metodiky? Za ochranu dospělých má 70 procent – body ztrácel (11,4 z 16 možných) za horší ochranu trupu při nárazu do pevné i pohyblivé překážky. V bočním nárazu si vedl solidně (12 z 16 bodů), stejně jako v nárazu zezadu z hlediska zranění krku na předních i zadních sedadlech (3,6 ze 4 bodů). Jen 1,2 bodu ze čtyř dostupných dostal v oblasti záchrany a vyprošťování posádky. Za ochranu dětí pak má skóre 84 procent, přičemž samotné nárazové testy pro šesti- a desetileté děti šly na 23,6 bodu z 24 možných.

Body ztrácel za absenci detekce přítomnosti dětí na palubě, integrovaných sedaček, systému Top Tether a dalších prvků. A co ochrana chodců a dalších zranitelných účastníků provozu, za kterou dostal jen 60 %? Nula bodů za upozornění na cyklistu projíždějícího okolo, taktéž za detekci motorkáře zpředu nebo předjíždějícího, brzdění před chodcem za 5 bodů z 9, z hlediska nárazu 21,9 bodu z 36 dostupných. Z hlediska elektronických asistentů jde pak o 57 % bodů – jako nedostatečná byla vyhodnocena funkce brzdění před vozem, s nímž hrozí čelní srážka.

Tento článek neberte jako apologetický k Dacii – i malá a dostupná auta umí být bezpečná a dostávají podobná nebo vyšší skóre, v aktuálním balíku hodnocení Euro NCAP pak není Dacia Duster nejhorší. Ale chtěli jsme podrobněji vysvětlit, z čeho se hodnocení velmi očekávaného modelu skládá, jaké má metodika limity a že tříhvězdičkové auto nemusí být pro posádku, pro niž je její vlastní bezpečnost při koupi toho kterého vozu nejdůležitější, žádná bída. Když body ztratí za asistenty nebo ochranu chodců, cyklistů a absenci elektronických asistentů, nejde o ostudu.