Nová Dacia Duster Extreme má české ceny. Je nejdražším autem v nabídce, výbavu má skvělou

Na český trh vstupuje Dacia Duster s extrémním názvem, která ale vůbec extrémní není. Spíše je to výbavou natlačené SUV se zajímavými detaily.

Dacia Duster si po červnové modernizaci dopřála i nabušenou výbavu Extreme. Vyloženě extrémní auto do špatného terénu nečekejte, jedná se o kosmetické úpravy, hraní si s barvami a dobře vybavenou kabinu. Nyní už je tato verze i v českém ceníku a můžeme se tak podívat, co všechno nabídne navíc a kolik za to dáte.

Výbava Extreme je vrcholem nabídky. Nabízí tak vše, co Prestige a přidává k tomu kamerový systém Multiview, hands-free kartu pro bezklíčový vstup, dva USB vstupy pro cestující vzadu, speciální čalounění v kombinaci látky a umělé kůže s oranžovým prošíváním, oranžové detaily karoserie a interiéru či hliníkové sedmnáctky.

Jinak můžete počítat i s automatickou klimatizací, vestavěnou navigací, podporou zrcadlení chytrých telefonů, sledováním slepých úhlů i zatmavenými zadními okny. Připlatit si můžete za metalízu 13.900 Kč, ale speciálně pro Extreme je k mání šedý nemetalický lak Urban za 8000 Kč. Příplatků není mnoho a nejsou drahé, třeba vyhřívání předních sedadel stojí 6000 Kč.

Výbava Extreme je dostupná se všemi motory. Se základním TCe 90 vyjde na 426.900 Kč. V kombinaci s přeplňovanou třináctistovkou TCe 150 a pohonem všech kol se s cenou 544.900 Kč stává nejdražším vozem v nabídce značky. Opět ale platí, že Dacia často končí s cenou tam, kde jiní začínají.

Dacia Duster 2021: Technické údaje a české ceny Motor TCe 90 TCe 100 LPG* TCe 130 TCe 150 EDC Objem [cm3] 999 999 1332 1332 Vstřikování nepřímé nepřímé přímé přímé Výkon [kW/ot.min] 67/4400-4900 67/4400-4900 96/4500-6000 110/5250-6000 T. moment [N.m/ot.min] 160/2200-3750 160/2200-3750 240/1600-3500 250/1700-3250 Zrychlení [s] 13,1 15,1 10,6 9,7 Rychlost [km/h] 166 166 193 199 Spotřeba [l/100 km] 6,1 - 6,2 6,4 6,2 6,2 Cena Access [Kč] 294.900 - - - Cena Essential [Kč] 346.900 359.900 - - Cena Comfort [Kč] 379.900 392.400 432.900 - Cena Prestige [Kč] 410.900 423.400 463.900 523.900 Cena Extreme [Kč] 426.900 439.400 479.900 539.900 *uvedené údaje platí při provozu na benzín.

Dacia Duster 2021: Technické údaje a české ceny Motor Blue dCi 115 Blue dCi 115 4x4 TCe 150 4x4 Objem [cm3] 1461 1332 Vstřikování common-rail přímé Výkon [kW/ot.min] 84/3750 110/5250-6000 T. moment [N.m/ot.min] 260/1750-2750 250/1700-3250 Zrychlení [s] 10,2 10,2 10,4 Rychlost [km/h] 183 175 198 Spotřeba [l/100 km] 4,8 5,3 6,8 Cena Access [Kč] - - - Cena Essential [Kč] - - - Cena Comfort [Kč] 436.900 481.900 - Cena Prestige [Kč] 467.900 512.900 528.900 Cena Extreme [Kč] 483.900 528.900 544.900