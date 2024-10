Nová Dacia Bigster konečně oficiálně! Tohle nemá obdoby, nabušená je výbava i nabídka motorů

Čekali jsme dlouho, ale nová vlajková loď rumunské automobilky je konečně tady. Design už dlouho nebyl tajemstvím, ale jen o vzhledu to není.

Automobilka Dacia představuje největší model svého současného portfolia, který tak přerůstá současnou vlajkovou loď Duster. Novinkou není nic jiného než dlouho než dlouho očekávané SUV Bigster, které debutovalo jako koncept už v roce 2021. Od té doby se některé jeho designové prvky dostaly do stávajících modelů značky a asi nejvíc je vliv konceptu znát na současné podobě Dusteru.

Bigster je vůz kategorie C na platformě CMF-B mířící třeba proti Škodě Karoq, Hyundai Tucson nebo Volkswagen Tiguan, což je obecně velmi nabušený a lukrativní segment. Bigster má 4,57 metru na délku, 1,81 metru na šířku a 1,71 metru na výšku. Světlá výška činí 22 centimetrů a základní objem zavazadelníku je dle VDA 667 litrů. Kola jsou 17 až 18palcová podle zvolené výbavy, volitelně jsou pak k mání i devatenáctky.

Komunikační lak karoserie je nový odstín Indigo Blue. Volitelně je k mání i černá střecha a třeba kryty blatníků a spodní části nárazníků jsou z recyklovaných plastů Starkle, což je kompozitní materiál přímo od Dacie. Ochranné kryty v přední a zadní části vozu jsou pak namáčeny ve speciální hmotě pro ještě lepší výdrž a odolnost.

Interiér je taktéž velmi podobný modelu Duster. Před řidičem je digitální přístrojový štít, který má v závislosti na výbavě 7 nebo 10 palců. Infotainment má 10,1 palce a je standardem pro všechny verze. Podle výbavy se bude lišit také středový tunel, který v tom nejlepším případě bude mít vysokou konzolu s opěrkou na ruku a také indukční nabíječku telefonů.

Známe čtyři výbavy - Essential, Expression, Extreme a Journey. Základ má sedmnáctky, fixní střešní nosiče, manuální klimatizaci nebo zadní parkovací senzory s kamerou. Na druhém konci spektra je už Bigster velmi zajímavě vybaveným autem, protože u Journey nabídne 3D sound systém Arkamys, výše zmíněné položky, adaptivní tempomat, navigaci, dvouzónovou automatickou klimatizaci, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče nebo Kessy.

Zadní opěradla jsou sklopná v poměru 40:20:40 a ložná plocha může být až 2,7 metru. Značka si také opět zakládá na dobrodružné povaze svých modelů, takže si můžete dopřát střešní rám pro osazení třeba sportovního vybavení, spací paket s dvojitou postelí, stan a pak mnoho příslušenství ve formě organizéru nebo přepravního boxu na kouli.

Motorizace Hybrid 155 kombinuje čtyřválec o výkonu 107 koní a dva elektromotory, konkrétně 50koňový elektromotor a startér-generátor. Elektřina se ukládá do 1,4 kWh akumulátoru a pohonné ústrojí má čtyři stupně pro spalovací motor a dva pro elektromotor. Ano, tohle už známe od Renaultu a podívalo se už i do Dacie, konkrétně do modelu Jogger. Zde měl ale 140 koní, zatímco Bigster dostává výkonnější variantu.

Dále jsou v nabídce motor TCe 130, jedna-dvojka tříválec s 48voltovým hybridem (akumulátor 0,8 kWh) kombinovaná s šestistupňovým manuálem. Tato motorizace bude k mání také s pohonem všech kol. V tomto případě budete mít funkci Terrain Control 4x4 s jízdními režimy do sněhu, písku nebo vyloženě na off-road. Bigster ve výbavě Extreme má pak už ve standardu se systémem sjíždění kopců.

Ani Bigster pak nebude ochuzen o motorizaci na benzin i LPG, zde pod označením ECO-G 140. Je to taktéž jedna-dvojka tříválec s 48voltovým hybridem. Vůz má 49litrovou nádrž na LPG a 50litrovou nádrž na benzin. Díky tomu se vůz může pochlubit dojezdem až 1450 kilometrů. O vstupu na český trh vás budeme informovat.