Nová Alfa Romeo Tonale s dieselem už má české ceny! Stojí stejně jako slabší hybrid, pro vrcholné výbavy ale není

Pokud z nějakého důvodu zatoužíte po Alfě Romeo s pohonem předních kol, karoserií SUV, automatem a naftovým motorem, tak už můžete přesně takto konfigurovat novinku Tonale.

Alfa Romeo Tonale je to auto, které má italské automobilce nakopnout prodeje. Ehm, kolikáté spásné auto už to je? Nebuďme ale skeptičtí, slavná italská automobilka šla cestou nejmenšího odporu a zvolila střední SUV s pohonem předních kol, možností hybridních pohonů a zabalila ho do svého designového jazyka. Taková auta se dnes prostě prodávají a je tak pravděpodobnější, že novinka sklouzne do garáží více majitelů než tradičně střižená Giulia.

České ceny nového modelu jsme vám ukázali už na začátku minulého měsíce, nyní má ale Tonale nový ceník. Již známé motorizace 1.5 e-Hybrid v naladění na 130 a 150 koní lehce zdražily, ale není to nic drastického. Navýšení cen se pohybuje okolo dvaceti tisíc korun, ostatně nové ceny si můžete prohlédnout v tabulce níže.

Důležitější ale je, že v novém ceníku se již nachází vznětová motorizace 1.6 Mjet z koncernu FCA. Tato čtyřválcová šestnáctistovka produkuje výkon 96 kW (130 koní), tedy stejně jako slabší hybrid. Nabídne ale 320 N.m točivého momentu, což je ze současné nabídky zatím nejvíce. Dynamicky je na tom však nejhůř, na stovku zrychlí za 10,9 sekundy a jede 194 km/h.

Pořád je to také předokolka s automatem, navíc 6stupňovým. Kombinovaná spotřeba se uvádí 5,2 až 5,9 l/100 km. Ale nyní konečně k těm cenám. Diesel stojí stejně jako základní hybrid. V první výbavě Super tedy činí jeho cena 912.000 Kč a ve druhé Sprint 976.000 Kč. Třetí a poslední výbava pro diesel je Ti, kde vás vyjde na 1.040.000 Kč.