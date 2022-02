Nová Alfa Romeo Tonale odhalena ještě před premiérou! Sluší jí to, překvapení najdete i uvnitř

Oficiálně si počkáme až do odpoledne, ale tohle je jako první ochutnávka více než slušné.

Dnes v 15:00 se světu oficiálně představí nový italský crossover Alfa Romeo Tonale, který bude sdílet techniku s SUV modely Jeep. Jak už to ale u takto velkých premiér bývá, automobilka finální podobu vozu nedokázala uhlídat a můžeme se tak podívat na první fotografie ještě před tou odpolední slávou.

První fotografie a videa prý unikly přímo skupině Stellantis. Podle webu spiderweb.pl byly k dispozici po velmi krátký čas přímo na oficiálních stránkách. První snímky ukazují vůz v zelené a modré barvě. U studiového setu modrého vozu, kterým je zřejmě verze Veloce, vidíme i interiér.

Ten odhaluje velký infotainment čnící z palubní desky, volant příbuzný s modely Stelvio a Giulia, tlačítkové ovládání klimatizace a hezké detaily, které jsou Italům vlastní. Samotný vzhled vozu je pak nejvíce podobný studii z ženevského autosalonu v roce 2019, kde jsme vůz poprvé viděli.

Alfa Romeo Tonale má čelní LED světlomety i zadní svítilny rozdělené do třech segmentů, čímž dává vzpomenout na sedan a kombi 159, který se vyráběl od roku 2005 do roku 2011. Na technické informace o modelu a pořádnou nálož fotek si ale počkáme až do odpoledne. Jako ochutnávka je tohle ale více než slušné.