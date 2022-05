Nová Alfa Romeo Tonale Hybrid detailněji: Pod ekologickým kabátem má techniku sporťáku!

Mnozí z vás považují hybrid za řidičsky nudné těsto bez chuti. Tonale je ale pěkně vypečený a křupavý model, na jehož sportovním projevu si dala Alfa Romeo záležet.

Alfa Romeo Tonale se světu představila začátkem února jako model, který má automobilku přivést do nové éry. Příkladem je premiéra spojení vozu s digitální technologií NFT, která zapisuje důležité milníky vozu a vytváří podklady pro přesné určení zůstatkové hodnoty. Všem těmto novinkám včetně bohaté výbavy jsme se věnovali už při prvním seznámení.

S Tonale automobilka vstupuje do světa elektrifikovaných pohonů. Zatímco vrcholné verzi Q4 je vyhrazena plug-in hybridní soustava s výkonem 275 koní, běžnému uživateli bude bohatě stačit prostý 160koňový hybrid.

Základem je přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.5 litru spojený se sedmirychlostním dvouspojkovým automatem. Soustavu doplňuje 15kW elektromotor s točivým momentem 55 Nm. Spolu s 0,8kWh baterií může Tonale jet v čistě elektrickém režimu například při parkování, plachtění či popojíždění v koloně. Dokáže akcelerovat z 0 na 100 km/h za 8,8 sekundy a dosáhnout maximální rychlosti 240 km/h.

Zážehový čtyřválec vyniká vysokým kompresním poměrem 12,5:1, nově navrženou hlavou válců, proměnlivým časováním ventilů a výkonným sáním. V závislosti na zatížení se mění také geometrie turbodmychadla. V praxi to znamená lepší odezvu při nižších otáčkách a dynamické svezení ve vyšších polohách. Při plné zátěži lze využít krátkodobého navýšení výkonu. Součástí obou motorů je startér generátor zajišťující tichý opětovný start vozu.

Zajímavostí je vysoká kompaktnost pohonné soustavy. Obal baterie má objem pouhých 11 litrů, což umožnilo jeho umístění do oblasti středového tunelu mezi přední sedadla. Systém pracuje se 48V soustavou. Cílem inženýrů bylo dostat nejtěžší součástky co nejblíže ke středu těžiště a dosáhnout co nejlepšího rozložení hmotnosti. V případě hybridu stabilitě pomáhá pohon všech kol.

Tonale láká řidiče svezením se sportovním nádechem. Ten vozu dodává převod řízení s poměrem 13,6 a vyladěné nezávislé zavěšení předních kol. Podvozek je vybaven tlumiči s proměnlivým účinkem pomocí integrovaných ventilů. Řidič má možnost zvolit si komfortní a sportovní režim. Pro více zábavy za volantem je na přední nápravě namontován samosvorný diferenciál.

Novinka je vybavena technologií Integrated Brake Systém prolínající elektronickou stabilizaci a fyzické ovládání brzd. Systém také optimálně dávkuje míru zapojení rekuperačního systému a třmenů Brembo.

Pokud si chcete od řízení částečně odpočnout, Tonale je vybaveno systémy autonomní jízdy 2. úrovně. To znamená, že je schopné zrychlovat, brzdit a udržet se v pruhu. Systém je doplněn čtením dopravních značek a ve městě potěší parkovací asistent, který indikuje volné místo k zaparkování a sám dokončuje vjezdové a výjezdové manévry vozu.