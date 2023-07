Nová Alfa Romeo se představí už v srpnu. Ponese název 33, bude stát milion eur a měla by být vyprodaná

Dlouhé čekání je u konce. Nové sportovní auto milánské automobilky je takřka za rohem. Zde jsou první informace.

Už nějakou dobu (asi tak deset let) víme, že Alfa Romeo chystá nový sportovní model. Bohužel do toho samozřejmě skočilo mnoho nepříjemností a komplikací, jako je nástup elektromobility, nedostatek financí, stárnutí současného modelového portfolia, splynutí koncernu FCA do skupiny Stellantis a spoustu dalších faktorů, které fanoušky značky na střídačku těšily a pak zase štvaly. Nyní je tu ale konečně první pořádná várka informací, protože, světe div se, auto bude, a to zanedlouho.

Zprvu je potřeba vymýtit zvěsti, že pod kapotou bude motor Nettuno a také to, že chystaná Alfa bude vlastně derivátem Maserati MC20, protože Maserati jasně řeklo, že motor Nettuno je jeho výtvor a nebude se s ním dělit. Mnohem pravděpodobnější je implementace motoru 2.9 V6 od modelů Giulia a Stelvio Quadrifoglio s výkonem vyšroubovaným nad pět set koní, což nebude problém, když mají výše zmíněné vozy výstup 510 koní.

Britský magazín Autocar uvedl od svého zdroje pár věcí. To, že vůz bude mít premiéru 30. srpna, už ale víme díky postu značky na sociálních sítí. Dále tu máme informaci, že ponese název 33, což dává do ústraní předchozí spekulace o názvu 6C. Název bude samozřejmě odkazovat na 33 Stradale z 60. let minulého století, ne na stejnojmenný hatchback z 80. let. Produkce pak bude limitována na 33 kusů a za jeden zaplatí zákazník milion eur. V době uvedení modelu už by ale mělo být pozdě do Alfy psát, 6C by mělo být vyprodané.

Očekávaný motor a název naznačují, že vůz zapadne mezi Alfy Romeo 4C a 8C, což nahrávalo názvu 6C. Jean-Philippe Imparato také oznámil Autocaru, že novinka nebude jen vozem na okruhy, ale také na každodenní ježdění. Design by měl být takový, aby se vůz neztratil v muzeu vedle Alfy 8C. Historie nám ale naznačuje, že Alfa Romeo ohledně designu vedle šlápla jen párkrát, takže obavy mohou jít stranou. Více se dozvíme až na konci srpna.