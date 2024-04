Nová Alfa Romeo Milano není jen kostým! Má samosvor, sportovní podvozek a bude i čtyřkolka

Po ukončení výroby modelu MiTo neměla Alfa Romeo žádné malé auto do města. To se nyní mění.

Automobilka Alfa Romeo konečně představuje model, který výrazně pomůže s prodeji značky v Evropě. Oblíbený segment crossoverů nyní zaplňuje modelem Milano, u něhož není tajemstvím, že je sourozencem třeba Fiatu 600 a jde o skládačku z dalších modelů skupiny Stellantis. Nicméně ne tak úplně, stále tu jsou věci, které jsou vyloženě Alfy, aby se výsledek mohl vlastně nějak odlišit. A Alfa Romeo přeci znamená radost z řízení.

Jinak řečeno, nedíváte se na překapotovaný Peugeot nebo Jeep. No, trochu vlastně jo, ale přečtěte si tohle - svým způsobem je Milano náhradou za model MiTo, tedy jde také o malé auto do města. Ale byla by škoda za to město nevyjet, Milano vyvíjel stejný tým, který měl na starosti model Giulia GTA. Vůz má zcela unikátně kalibrované řízení s nejostřejším převodem v segmentu. Sportovní podvozek vůz sníží o 25 mm, dále jsou na obou nápravách stabilizátory, přední brzdy mají rozměr 380 mm a poháněná náprava je doplněna o samosvorný diferenciál Torsen. Čtete dobře…

V rámci zvolené verze bude moct vůz mít až 20palcová kola, což je na tento segment unikátní. A když už jsme u těch verzí, v nabídce bude hybrid i elektromobil. Elektrická verze bude dostupná ve dvou specifikacích. Základem bude již známý 54kWh akumulátor (dojezd 403 km, nabíjení 100 kW) a výkon 156 koní na přední nápravě. Vrcholná varianta pojmenovaná Ellettrica Veloce bude mít na přední nápravě 240 koní, stejně jako Abarth 600e nebo chystaná Lancia Ypsilon HF. Právě zde najdete samosvor a dvacítky.

Verze Ibrida nabídne již velmi dobře známou 1.2 Turbo, zde 48voltový mild-hybrid o výkonu 100 kW (136 koní) a 28koňovým elektromotorem zabudovaným v šestistupňové dvouspojkové převodovce. Zatím je to předokolka, ale do budoucna bude i čtyřkolka. Čistě spalovací verze s manuální převodovkou, jako je tomu třeba u dalšího sourozence Jeepu Avenger, v plánu není. Objednávky budou spuštěny již v tomto létě, zatím ale půjde o elektromobily. Hybrid dorazí v roce 2025.

Vůz měří 4170 mm na délku, 1780 mm na šířku a 1500 mm na výšku. Po stránce každodenní použitelnosti určitě oceníte 400 litrů místa v zavazadlovém prostoru, místo na kabely pod kapotou u elektrických verzí, 180stupňovou couvací kameru, přítomnost ChatGPT nebo aplikaci My Alfa Connect. K dispozici budou tři výbavy, přičemž v nabídce budou i zajímavé pakety. Třeba paket Techno přidá bezdotykové ovládání víka kufru nebo Matrix-LED světlomety.