Nová Alfa Romeo Milano nečekaně končí! Není z Itálie, musí projít zásadní změnou

Pouhé dva dny po oficiálním představení svého prvního elektromobilu pod názvem Milano mění Alfa Romeo jeho jméno na Junior. Italští politici totiž hned po premiéře způsobili poprask kvůli faktu, že výroba vozu má probíhat v Polsku. Původní pojmenování údajně naznačovalo, že jde o výrobek z Itálie a tudíž výrobce klame své zákazníky. Tyto případy řeší zákon z roku 2003, který zakazuje vydávat výrobky ze zahraničí za italské, i když je nejčastěji využíván u potravin. Nicméně italský ministr průmyslu Adolfo Urso přímo uvedl: „Vůz s názvem Milano nemůže být vyráběn v Polsku. Zakazují to italské zákony.“

K použití jména Milano měla Alfa Romeo mnoho pádných důvodu. Odkazuje na město, kde značka v roce 1910 vznikla, je výsledkem ankety fanoušků, v níž se o názvu hlasovalo, vůz byl navržen v Itálii, automobilka nikde netvrdí, že jde o výrobek z Itálie a místo původu je na vozidle jasně označeno, a navíc je hodně pochybné, že pojmenování bylo známé již od loňského prosince, a reakce italské vlády přišla až teď.

Pokud by vůz vznikal v Itálii, jeho ceník by nestartoval na 30.000 eurech, ale na 40.000 eurech. Ředitel Alfy Romeo Jean-Philippe Imperato je přesvědčen, že by automobilka v případném soudním sporu vyhrála, ale nechce se zaplétat do politických konfliktů. Výroba ještě nezačala a změna označení na Junior bude spíše úkol pro marketing.

„Rozhodli jsme se změnit název, i když víme, že to není nutné, protože chceme zachovat pozitivní emoce, které naše výrobky vždy vyvolávaly, a vyhnout se jakýmkoli kontroverzím. Pozornost, které se našemu novému sportovnímu kompaktu dostalo v posledních dnech, je docela vzrušující, protože jsme zaznamenali nebývalý počet návštěv online konfigurátoru, což způsobilo několikahodinový výpadek webových stránek,“ sdělil Imperato v oficiálním vyjádření.