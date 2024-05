Nová Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio si možná udrží šestiválec. Inspiruje se Chargerem?

Přestože Alfa Romeo rozšiřuje svou nabídku SUV a crossoverů, tradičním sedanům chce zůstat i nadále věrná. S nástupcem modelu Giulia a jeho výkonné verze Quadrifoglio tedy italská automobilka nadále počítá, přičemž dočkat bychom se ho měli už v roce 2026. Se stále rozsáhlejším motivem elektrifikace však i ostrý sedan přinese mnoho novinek.

Jak už Alfa Romeo dříve prozradila, nová Giulia využije novou platformu STLA Large mateřského Stellantisu, která sice poskytuje místo čistě elektrickému ústrojí, funguje nicméně také v kombinaci s hybridními a čistě spalovacími jednotkami – stejného základu už využívá právě i koncernově příbuzný Dodge Charger, který v nové generaci přijel v elektrické i spalovací verzi.

Zatímco nový Charger má v elektrické formě až 500 kW (680 koní), nebo alternativně až 410 kW (557 koní) v rámci třílitrového twin-turbo řadového šestiválce, šéf Alfy Romeo Jean-Philippe Imparato se nechal slyšet, že nadcházející elektrická verze Giulie Quadrifoglio posune výkonnostní laťku o dost výše. Údajně máme čekat „okolo 1000 koní“ (735 kW).

Rovněž v případě využití zmíněného šestiválce by si teda novinka razantně polepšila ve srovnání s dosavadním vrcholem Giulie GTAm, jejíž twin-turbo V6 produkuje 540 koní (397 kW). Možné nabídnutí i spalovacího motoru v nové Giulii Quadrifoglio zapadá do myšlenek Imparata, který hodlá udržet konvenční motory v nabídce Alfy Romeo co nejdéle, dokud to legislativa umožní.

Nakonec se v ostrém sedanu očekává i rozsáhlejší využití umělé inteligence, která by v rámci nové řídicí jednotky (takzvaný STLA Brain) uměla průběžně měnit charakteristiku vozu v závislosti na jízdních podmínkách a stylu řízení. Vzdálené „over-the-air“ aktualizace ústrojí by poté u elektrické Giulie nabídly třeba možné navýšení výkonu, prodloužení dojezdu a další úpravy.