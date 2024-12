No konečně! Ve většině Porsche si teď můžete pustit Youtube, a to i za jízdy

S nastěhováním displejů do našich aut se také objevila otázka, co s nimi, když auto stojí. Nebo co s tím přídavným displejem, který je před spolujezdcem - většina z nich je totiž naprosto k ničemu a ukazují stejné věci, jako displej hned vedle. Automobilky na to začaly odpovídat a do systémů se stěhují videohry a videoplatformy. Je to také dobrý nástroj, jak lidem zpříjemnit stání na nabíječkách, protože co byste dělali doma, že jo…

Nyní se k implementování této funkce hlásí také automobilka Porsche. Po nedávno představeném Macanu mají modely Cayenne, Panamera, Taycan a 911 nově k dispozici aplikaci Youtube. U nových aut tuto funkci budete mít automaticky, u již vyrobených modelů je funkce součástí aktualizace. Youtube je samozřejmě zdarma a přes infotainment se také můžete přihlásit na svůj profil.

Centrální displej bude umožňovat přehrávání videí v případě, že auto stojí. Displej před spolujezdcem ale bude přehrávat i během jízdy, a to díky speciálním vrstvám, přes které vidí řidič pouze černou obrazovku, zatímco spolujezdec se bude koukat, jaké jsou nové jarní trendy pro zdobení květníků.

Funkci samozřejmě vítáme, mám osobní zkušenost v novém Mercedesu-AMG EQS 53 4Matic, kde máte Youtube na tom velkém hyperscreenu, který už je skoro jako televize. Bylo fajn si pustit něco na této platformě i během těch dvaceti minut, co jsem strávil na nabíječce Ionity. Je to za mě mnohem lepší než mžourat do telefonu.