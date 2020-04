Nizozemci slaví partnerství s britskými sporťáky. Jejich edice jsou nádherné!

Všichni fandové automobilového designu by měli zpozornět a věnovat čas novinkám od nizozemského dealerství Louwman Exclusive britské značky Morgan. Tento dealer prodává britské, ručně stavené sportovní vozy s některými částmi ze dřeva od roku 1960 a v roce 2017 byl vyhlášen nejlepším evropským prodejcem.

K šedesátiletému výročí spolupráce si společnosti připravily pět limitovaných vozů s názvem LE60. První čtyři vozy jsou ve skutečnosti dva páry modelů Plus Six. První pár má světle modrý lak karoserie Ice Blue s kontrastními žlutými doplňky. Žlutou barvu najdete i na brzdových třmenech pod černými 19palcovými koly. Vnitřek je pak kombinací černé kůže a taktéž žlutých doplňků.

Druhý pár vozů vypadá, jako kdyby právě vyjel z ocelárny. Je pokrytý surovým šedým lakem Scintilla Silver a má menší a designově o dost jednodušší 18palcová kola. I tento model je vyšperkovaný žlutými doplňky a navrch přidává číslici 6 pod mřížku chladiče.

Modely Plus Six jsou vybaveny třílitrovým přeplňovaným šestiválcem od BMW o výkonu 340 koní. Poznávacím znamením pohonného ústrojí je na první pohled volič převodovky v interiéru, který si to sem namířil přímo z mnichovských vozů.

Poslední a nejzajímavější vůz, který vznikl v jediném exempláři, vychází z modelu 3 Wheeler. Tato tříkolka má menší dvoulitrový motor o výkonu 82 koní. I tak ale zvládne akceleraci z nuly na stovku za 6,2 vteřiny, a to díky nízké hmotnosti pouze 525 kg. Vyvedena je v zeleném laku Almond Green a žlutou barvu tady najdete především na světlech.