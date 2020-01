Nissan zanikne do roku 2022, tvrdí Carlos Ghosn. Značka se zdržuje komentáře

Společnost Nissan Motors zbankrotuje do dvou až tří let. Toto odvážné tvrzení řekl Carlos Ghosn svému obhájci ještě předtím, než ve velkém stylu opustil Japonsko. Obhájce Nobuo Gohara je stejně jako Ghosn kritikem japonského soudního systému a oba spolu vedli rozhovory.

Na základě těchto rozhovorů, ze kterých měla posléze vzejít kniha, svolal Gohara ve středu tiskovou konferenci. „Řekl mi, že Nissan do dvou až tří let nejspíše zkrachuje,“ nechal se slyšet během konference. Žádné další detaily, nebo důvody, proč by k tomuto scénáři mělo dojít, však neposkytl.

Mluvčí automobilky Nissan Azusa Momose odmítla tvrzení komentovat. Nissan se momentálně vzpamatovává z poklesu prodejů osobních automobilů v Evropě a v Číně. Tato situace může v japonské automobilce vést až k propuštění více jak dvanácti tisíc lidí celosvětově. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se automobilka měla ocitnout v existenční krizi.

Carlos Ghosn je automobilový titán a bývalý šéf aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. V listopadu loňského roku byl zatčen kvůli podezření z finančních podvodů. Svou vinu však od začátku popírá a celý proces vyšetřování se táhne už několik měsíců. Poslední informace uvádí, že Carlos Ghosn uprchl z Japonska do Libanonu ukrytý v bedně na hudební nástroje. Poslední rozhovor se svým obhájcem měl tři dny před útěkem.