Nissan X-Trail dostal pásy a může jet zachraňovat do hor. Má naviják i elektrickou čtyřkolku

Nový záchranářský Nissan vypadá opravdu skvěle. Má všechnu potřebnou výbavu do terénu i na záchranu lyžařů.

Horská střediska nyní klidně mohou nasadit do služby nový Nissan X-Trail v provedení Mountain Rescue, který byl prezentován v italském lyžařském středisku Cervinia, kde byly pořízeny tyto fotografie. První změna oproti klasickému X-Trailu je patrná už na první pohled - to auto nemá kola. Místo toho jsou tu pásy pro co nejlepší trakci na sněhu.

Instalace pásů si vyžádala sadu rozšířených blatníků a také zvýšení podvozku o 23 cm, což pomůže také s lepší průjezdností terénem. Klasická zadní sedadla byla vyjmuta, aby vzniklo místo pro případné zraněné lyžaře, nově je tu však jedno sedadlo pro zdravotníka. Vůz je dále vybaven střešními nosiči, světelnou rampou, sirénou i navijákem.

Takové auto samozřejmě potřebuje čtyřkolku, Nissan X-Trail nabízí pohon všech kol přes dva elektromotory, které získávají energii od spalovacího motoru. Takzvaný e-4orce tu však není v sériové podobě, ale trochu rychlejší, dokáže reagovat za jednu desetitisícinu sekundy. Vůz je součástí kampaně „Jezděte zodpovědně“ v pěti alpských střediscích.