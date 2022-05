Radosti Jízdní komfort a kultivovanost Snadná obsluha Spolehlivé asistenční systémy Účinné adaptivní světlomety Starosti Méně místa na zadních sedadlech Menší kufr Slabší dynamika v přímce 8 /10

Když se v roce 2006 na autosalonu v Paříži představila první generace rodinného auta v tehdy ještě hodně neobydlené kategorii středně velkých crossoverů, nikdo zatím netušil, o jak velký hit půjde. Qashqai hrdě snášel narážky na své podivné jméno a posměváčkům zavřel ústa prodeji, které byly oproti cílům automobilky dvojnásobné – jen v Evropě se během sedmi let prodalo přes 1,24 milionu kusů.

Nápad s šikovným půdorysem, vyšší pozicí za volantem a dobrou porcí praktičnosti se osvědčil. Když pak v roce 2013 přišla druhá generace, už proti ní stála hezká řádka konkurentů. Současná třetí generace nyní vstupuje do segmentu, v němž se prodává cokoliv jako housky na krámě, takže to bude mít opět o dost těžší. A rozhodně stojí za svezení před tím, než automaticky sáhnete třeba po (byť fajnové) Škodě Karoq.

Aktuální model stojí na alianční Renault/Nissan platformě CMF-C, základ jeho konstrukce je zhruba o polovinu tužší než u předchozí verze. Vůbec poprvé není Qashqai nabízen s naftovým motorem – aktuálně je k dostání výhradně s přeplňovaným benzinovým čtyřválcem HR13DDT o objemu 1,3 litru, který je vždy spojen s mild-hybridním ústrojím. Ten dostanete buď se 103 kW (140 k), nebo s výkonem 116 kW (158 k) jako předokolku s manuálem či automatem či čtyřkolku, dostupnou výhradně s CVT. Přední zavěšení je typu MacPherson a vzadu najdete u předokolek torzní příčku. Když ale zvolíte verzi s pohonem všech kol nebo nejvyšší specifikaci Tekna+ s 20“ koly, dostáváte multi-link.

Z hlediska výbav má zákazník na výběr z pěti stupňů: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna a Tekna+. Základ se 103 kW a manuální převodovkou startuje na 579.000 Kč (v rámci akční nabídky) a není dostupný v nejvyšším provedení. Silnější mild-hybridy s pohonem předních kol a manuálem či automatem (+40.000 Kč) nekoupíte v nejnižší specifikaci Visia a čtyřkolka je k dostání pouze od stupně N-Connecta výše.

Z hlediska příplatkové výbavy vás nečeká žádné složité zaškrtávání. U provedení Acenta si můžete přihodit 26.000 Kč za zimní paket s výhřevem volantu, sedadel a čelního skla plus diodové mlhovky, u N-Connecta si můžete dopřát digitální přístrojovku (3000 Kč), střešní okno a ližiny (20.500 Kč), pakety Tech s adaptivními světly, head-up displejem a systémy Drive Assist (24.000 Kč) nebo ProPilot Navi-link (28.000 Kč) v závislosti na převodovce nebo dvoubarevné lakování (11.000 Kč). Za to si můžete připlatit i v námi testovaném provedení Tekna, u nějž lze přihodit 20.500 Kč za audi Bose. V základu má Qashqai zadní parkovací senzory, manuální klimatizaci, LED světla vpředu i vzadu, adaptivní tempomat a 16“ ocelová kola s ozdobnými kryty.

Zatímco zvenčí vypadá crossover od Nissanu velmi futuristicky, po otevření dveří zaplesá srdce každého vyznavače přehlednosti a normality. Otočné voliče klimatizace? Máme. Otočný knoflík hlasitosti? Také. Tlačítka pro vstup do jednotlivých sekcí pod obrazovkou palubního systému? Jistě. Vlevo pod volantem navíc najdeme regulaci jasu podsvícení, deaktivaci vedení v pruzích a vypínání stop-startu. Vše je na očích a na dosah, žádné hrabání se v deseti obrazovkách, když chcete přitopit o jeden stupeň.

Uživatelsky vstřícné je i rozhraní infotainmentu, neklade před svého uživatele žádné složitosti a poměrně rychle startuje. Akorát si na cesty přibalte hadřík z mikrovlákna, lesklý displej se celkem rychle upatlá. Velmi přehledný je i digitální přístrojový štít s kruhovými ukazateli po stranách, doplněný kvalitně zobrazujícím průhledovým displejem. Bezproblémově se vypořádáte také s obsluhou tlačítek na volantu – vlevo máte audiofunkce, vpravo tempomat. Volič automatické převodovky má krátkou a podsaditou páčku, která neukrajuje vnitřní prostor. Za ním najdeme kruhový ovladač jízdních režimů – zajímavé je, že pokud chcete aktivovat ten sportovní, musíte z normálního přejít přes ekologický.

Přední sedadla mají hezky široké sedáky, možná by jim prospělo lepší vedení v oblasti trupu, ale faktem je, že po delší cestě z nich vyskočíte odpočatí a svěží. Vzadu už to taková hitparáda není – sedáky jsou hodně nízko nad podlahou a průměrný člověk zde nemá moc místa nad hlavou. Dojem stísněnosti alespoň částečně omezuje prosklená střecha, v této specifikaci Tekna bez příplatku. Kufr má tabulkově 461 litrů, což je v této kategorii průměrná kapacita – pokud chcete mít jeho plochu v rovině s nakládací hranou, musíte použít dělenou mezipodlahu. Bez ní je pak možné sklopit zadní opěradla téměř do roviny.