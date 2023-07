Nissan prodal milion elektromobilů a chystá velké novinky. V elektromobilitě nejvíc věří Evropě

Nissan má o elektromobilitě v dlouhodobém horizontu jasno. Sází zejména na nové technologie, ale spalovací motory rozhodně do koše nehází. Nová strategie přinese Evropě tisíce pracovních míst.

Nissan stál na počátku elektromobility v Evropě, když v roce 2010 přišel s netradičně pojatým Leafem. Ten žije dodnes a 650.000 prodanými kusy pomohl automobilce dosáhnout jednoho milionu registrovaných elektromobilů, přičemž třetina z nich putovala do Evropy. Tím se Nissan dostává do trojice nejúspěšnějších značek vedle BYD a Tesly.

V současné době však Nissan bojuje s konkurencí a doufá, že jeho dlouhodobý výhled k roku 2030 situaci zlepší. Jednou z cest, jak toho chce dosáhnout, je snížit svou závislost na prvcích vzácných zemin při výrobě akumulátorů a zredukovat podíl kobaltu, což by výrazně snížilo náklady na výrobu. Automobilka před dvěma lety ohlásila investici 311 mld. korun do nové fabriky na polovodičové akumulátory, která by se měla rozjet příští rok. První elektromobily s novou generací baterií by se na silnici měly objevit v roce 2028. Vedle toho ale dále zdokonaluje tradiční lithium-iontové baterie.

Závod v Sunderlandu projde přestavbou zaměřenou na výrobu elektroaut. Proslýchá se, že by se zde měl vyrábět sériový crossover vycházející z konceptu Chill Out. O něm se říká, že by mohl nahradit současný Leaf. Vůz je postavený na platformě CMF-EV stejně jako Ariya. Pro Sunderland to znamená investici ve výši 29 mld. korun a vytvoření 6200 pracovních míst, z čehož více než 900 bude úplně nových. Neméně zajímavým záměrem je najít způsob sekundárního využití starých baterií ve formě energetických uložišť.

Cílem je dosažení stabilních prodejů elektromobilů, které budou tvořit tři čtvrtiny objemu evropských dodávek. V Japonsku je poměr odhadován na 55 % a v Číně na 40 %. V USA by byl úspěch dosáhnout 40 % elektrifikovaných vozů, takže by se sem počítaly i hybridy.