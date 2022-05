Nissan nadále počítá se značkou Nismo. Spalovací motory to ale mají spočítané

Jak naložit se slavným jménem sportovní divize? Japonská automobilka s ním chce v budoucnosti pracovat i u elektromobilů.

Magazín Top Gear měl možnost promluvit si s předsedou představenstva evropského Nissanu Guillaumem Cartierem na závodech Formule E v Monaku. Zatímco budoucnost značky jako takové je jasná – zastavila investice do spalovacích motorů a spoléhá na rychlé nasazení baterií s pevným elektrolytem – ohledně divize Nismo zatím jasno nebylo. Dle Cartiera s ní značka i nadále počítá, ale v lehce jiné podobě, než na kterou jsme byli dlouhá leta zvyklí.

„Nismo je aktivum, které máme a chceme oživit. Budeme mít vozy s deriváty Nismo? Odpověď zní ano,“ sdělil britským novinářům. Nemá ale jít jen o trik, pokud má být vůz hoden tohoto označení, nesmí jít jen o kosmetické změny. „Je to celkem snadno pochopitelné: specifické odpružení a pohonné ústrojí. Co se týče modelu Ariya, je to výzva, protože již nyní máme velkou baterii a vysoký výkon. Takže musíme jít ještě výše,“ uvedl Cartier.

Dostatečný pokrok by mohly zajistit například zkušenosti společnosti e.dams, která zodpovídá za stáj Formule E pod značkou Nissan. Kromě již zmíněného modelu Ariya by se Nismofikace mohla týkat třeba připravované elektrické Micry nebo populárního Leafu, i když zřejmě ne v aktuální generaci, která je na trhu již od roku 2017.