Nissan Leaf má po modernizaci. Dostal nálož techniky, poslechněte si nový zvuk

Nissan uvedl vylepšenou verzi svého elektrického modelu Leaf, který dlouhodobě platí za jeden z nejúspěšnějších bateriových vozidel na světě. Hlavním tahounem novinky je nový zvukový systém upozorňující chodce. Systém nese označení AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), ale říká se mu také Canto, jak jej pojmenovali inženýři.

Systém vznikl v Japonsku a tohle bude jeho první interpretace na evropském trhu. Zvuk je vytvořen ze dvou tónů. Výsledný zvuk není ničím překvapivým, jen jsou tóny o trochu vyšší, ale zase ne tak, aby kolemjdoucí rušily. Stejně jako u ostatních elektromobilů je i tento aktivní pouze do rychlosti 30 km/h.

K dalším vylepšením japonského elektromobilu se řadí nové prvky standardní výbavy. Například systém sledování slepého úhlu, který umí auto vrátit zpět do pruhu v případě, že by řidič ignoroval varování. Do základní výbavy si to zamířilo také připojení Wi-Fi a funkce Apple Carplay a Android Auto. K příplatkům se nově řadí vnitřní zpětné zrcátko Intelligent Rear View Mirror s kamerou.

Nissan Leaf startuje na českém trhu s cenovkou 819.000 Kč ve výbavě Visia a s 40kWh baterií. Varianta Leaf e+ s baterií o kapacitě 62 kWh startuje až výbavou Acenta za 1.019.000 Kč a může se pochlubit dojezdem ve městě až 528 km. Na příchod modernizované varianty na český trh se čeká.