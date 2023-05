Nissan je krůček před plošným zlevněním elektromobilů. Náklady dostane na úroveň spalováků

Nissan má lék na drahé elektromobily! Bude je vyrábět za cenu spalovacích derivátů, ale pick-upy to zatím nezachrání

Jednou z hlavních překážek masivnějšího rozmachu elektromobilů, zejména v České republice, je vysoká pořizovací cena daná drahým a těžkým akumulátorem. Tento trend má postupně ustupovat, čemuž věří i Nissan, který prý našel lék na výrazné snížení výrobních nákladů.

Současnou doménou japonské automobilky je plug-in hybridní pohon e-Power, kde spalovací jednotka funguje jako generátor energie pro akumulátor a kola roztáčejí elektromotory. Klíčem ke zlevnění elektromobilů se má stát řada hnacího ústrojí X-in-1. Jak název napovídá, jedná se o princip použití jednotných komponentů pro elektromotor, invertor a redukční převody dodávaných do elektromobilů a plug-in hybridů. Podle odhadů by tím měly klesnout výrobní náklady do roku 2026 o 30 % (oproti roku 2019). To se bude hodit, když do roku 2030 máme od Nissanu očekávat 27 nových modelů, z nichž bude 19 elektromobilů.

S tímto konceptem pracuje automobilka od roku 2010, prakticky od počátku produkce prvního elektrického Leafu. Díky dlouhodobému vývoji se podařilo do plug-in hybridní soustavy důmyslně integrovat modulární generátor i převodovku, čímž se snížila hmotnost, velikost a i cena. Tím pádem se Nissan výrobními náklady elektrifikovaných modelů dostane k roku 2026 na úroveň derivátů s čistě spalovacím motorem. Tedy tam, kam si spotřebitelé od začátku přejí. Bonusem bude hladší jízda a efektivnější dodávání točivého momentu.

Druhou polovinou úspěchu je spojení soustavy X-in-1 s novým typem polovodičových baterií. Ty využívají mezi anodou a katodou pevný elektrolyt namísto kapalného. Výsledkem je schopnost vyšší koncentrace energie projevující se delším dojezdem vozu a kratším časem nabíjení. Optimistické jsou i kalkulace na levnější výrobu v porovnání s těmi, které dnes potkáváme ve většině elektromobilů. Nissan už úspěšně vyrobil první prototyp polovodičového článku s plánem postavit zkušební závod v příštím roce. Plná výroba by se měla rozjet v roce 2028.

Stále však chybí vyřešit jeden palčivý problém. Totiž pohon e-Power dodávaný v modelech Qashqai a X-Trail nemá problém s užitným zatížením, ale pro táhnutí přívěsů už tak vhodný není. To je problém zejména pro užitkové pick-upy jako byla Navara. Automobilka na vhodné adaptaci pohonu stále pracuje, protože by se ráda do tohoto segmentu naplno vrátila.