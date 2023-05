Nissan GT-R odmítá zemřít. Po 16 letech byl znovu omlazen, výkonem se stále nemá za co stydět

GT-R se již z Evropy definitivně stáhlo. Jeho cesta ale ještě není u konce.

Aktuální generace Nissanu GT-R má zaděláno na to být jedním z nejdéle vyráběných sportovních aut naší doby. Generace R35 se poprvé představila v roce 2007 na autosalonu v Tokiu, poté se začala prodávat v Americe i v Evropě. Takže už je to šestnáct let a Nissan auto stále dělá. A co víc, dokonce se o vůz pořád stará v rámci aktualizací.

Nissan GT-R se už v Česku ani jinde v Evropě neprodává, stále je ale k mání v Americe a v Japonsku. vůz má motor VR38DETT, vidlicový šestiválec o objemu 3,8 litru spojený s šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Motor produkuje ve verzích Premium a T-Spec výkon výkon 567 koní, silnější Nismo má 600 koní. O reprodukci motoru se starají titanové výfuky.

Na podvozek se sahalo spíše v rámci zkvalitnění jízdního komfortu, ať již po stránce tlumení, nebo po stránce vibrací. Verze T-Spec se pak může pochlubit 20palcovými kovanými koly nebo karbon-keramickými brzdami z verze Nismo. Nové jsou i laky - Millenium Jade a Midnight Purple.

Nárazníky byly lehce pozměněné, nicméně vzhled auta se nijak drasticky nezměnil. Nismo má nové zadní křídlo a přirozeně i trochu agresivnější nárazníky, a to i díky možnosti aeropaketu. Pochlubit se pak může i pneumatikami Dunlop SP Sport Maxx a samosvorným diferenciálem na přední nápravě.