Nissan chystá Juke, Qashqai a X-Trail na baterie. První z nich bude na trhu za dva roky

Z tria klasických modelů se již brzy stanou elektromobily. Zákazníky si značka vychová hybridním pohonem e-Power.

Plánem automobilky Nissan pro rok 2030 je poloviční podíl prodaných vozů na elektřinu. Ohledně bateriových vozů začala v jistém předstihu oproti konkurentům díky modelu Leaf, jehož první generace se vyráběla v letech 2010 až 2017, nyní je v prodeji generace druhá. K ní se připojil další ryzí elektromobil Ariya, postavený na společné platformě aliance Renault-Nissan s názvem CMF-EV. Tu v současné době využívá i elektrický Renault Megane E-Tech.

Z hlediska dalších elektrifikovaných modelů nyní Nissan nabízí Juke na platformě CMF-B HS, který je od loňského roku k dispozici s hybridním ústrojím o systémovém výkonu 105 kW (143 k), dále Qashqai e-Force s výkonem 140 kW (190 k), u nějž je spalovací motor generátorem energie pro elektromotor. Na stejném principu funguje i aktuální X-Trail ve verzi e-Power, u nějž tříválec dodává šťávu pro jeden či dva elektromotory. Qashqai se v Evropě prodává velmi slušně (vloni téměř 106.000 kusů), X-Trail šel do výroby v září roku 2022, při generační obměně tedy není možné považovat dostupné statistiky za vypovídající.

Nové generace výše zmíněných tří modelů by měly dorazit v letech 2025 až 2027 a kromě hybridního pohonu e-Power je u nich téměř stoprocentně jistá i čistě elektrická verze. Ohledně budoucností sdělil evropský šéf Nissanu Guillaume Cartier následující: „Jde o to, že přejdeme chytrým způsobem na e-Power a poté na elektromobily. Nyní zavádíme e-Power, potřebujeme z něj těžit u modelu Qashqai. Posunuli jsme se kupředu, takže je to něco, na co je přirozené se podívat, což by byla budoucnost.“

Nové a čistě elektrické generace modelů Juke, Qashqai a X-Trail by měly dostat modernější verze li-ion baterií, Nissan se sice intenzivně připravuje na nasazení akumulátorů s pevným elektrolytem, ale ty by měly být využitelné až po roce 2028.