Nissan chce nové GT-R udělat pořádně. Ale neznamená to, že by to současné odflákl

Nissan GT-R generace R35 je na trhu už nějakých 16 let – přišel v roce 2007. To by bylo dlouho i na dodávku, natož na supersport. Příští generace na sebe ovšem nechá ještě pár let čekat, alespoň soudě dle vyjádření automobilky pro australská média. Nissan totiž nechce „udělat GT-R jen napůl“, nechal se slyšet senior viceprezident Francois Bailly.

„Jsme ve formuli E, že ano. Učíme se na trati a pak to jde na silnici,“ cituje ho magazín Drive. „Nepřišel jsem do Nissanu, abych stavěl MPV; moje první auto byl Nissan Z. Takže odpověď je ano,“ řekl na otázku, zda bude automobilka dále stavět sporťáky. „Otázkou je, kdy se mohou přesunout k elektrickému pohonu. A to jsme zpátky u technologií,“ dodal.

Nezávisle na něm načrtl Matthew Wright, viceprezident pro vývoj pohonných ústrojí evropské divize Nissanu, časovou osu pro baterie s pevným elektrolytem. Ty mají začít s testováním v roce 2026 a v roce 2028 mají být ve výrobě. „Jakmile je budeme mít, budeme řešit, jak je dostat do produkčních aut,“ dodal pro web AutoExpress.

První nissan, který je dostane, bude vyráběný v Japonsku. Že to ale bude nové GT-R, Wright ani nenaznačil, takže je možné, že nikoliv. To by dle odhadů webu Motor1 mohlo přijít okolo let 2029-2030, kdy generaci R35 bude třiadvacet let.

Zda do té doby ovšem vydrží v prodeji, je přinejmenším nejisté. Před několika měsíci se objevily zvěsti, že modelový rok 2025 bude pro R35 posledním. Pokud by nástupce přišel až koncem této dekády, znamenalo by to několik let bez vrcholného nissanu. Nebylo by to však prvně – mezi druhou a třetí generací GT-R, kdy toto označení bylo ještě přidané ke jménu Skyline, byla pauza dokonce 14 let, mezi roky 1973 a 1989.