Nissan Ariya se poprvé ukázal v provozu. Jak mu to slušelo v ulicích Monaka?

Nový elektromobil japonské značky se ukázal na ikonickém závodním okruhu v Monaku v rámci závodů Formula E. Veřejnosti se předvedla dynamicky pojatá verze s pohonem všech kol e-4ORCE, diváci tak mohli na vlastní oči zhodnotit, jak Ariya funguje v pohybu. V prodeji má být v druhé polovině příštího roku a to hned v pěti verzích.

První kusy Nissanu Ariya už zamířily do Evropy. SUV bude dostupné v pěti verzích

Základ tvoří model s pohonem jedné nápravy, baterií o využitelné kapacitě 63 kWh a výkonem 160 kW. Provedení s 87kWh baterií nabídne sílu 178 kW. S pohonem všech kol e-4ORCE startuje Ariya s menším akumulátorem na 205 kW, větší baterii doplňuje výkon 225 kW. Vrcholem bude verze Performance s výkonem 290 kW, která nabídne zrychlení na 100 km/h již za 5,1 sekundy.

Renault chystá pár elektrických SUV. Techniku bude sdílet s Nissanem Ariya

Dojezd se dle zvolené kombinace baterie a pohonu pohybuje od 360 do 500 km. Ariya stojí na platformě CMF-EV, kterou využije také chystané elektrické provedení Renaultu Megane E-Tech. To by se mělo oficiálně představit již v příštím roce, prozatím je elektrifikace Meganu řešena plug-in hybridní verzí.