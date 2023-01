Nissan Ariya se chystá na drsnou výpravu. Dobrodruzi s ním pojedou z jednoho pólu na druhý

Expedice z jednoho konce světa na druhý má ukázat schopnosti elektromobilů a upozornit na jejich roli ve snižování emisí.

Téměř třicet tisíc kilometrů rozmanitým terénem, z ledového pekla přes vyprahlé stepi až k věčně zamrzlým tundrám… To nezní jako správný úkol pro elektromobil, ale britský dobrodruh Chris Ramsey a jeho manželka Julie se v upraveném Nissanu Ariya e-4orce již brzy vydají na cestu, která je zavede ze severního magnetického pólu na jižní. Vůz bude přestavěn do podoby expedičního speciálu, dostane tak zvýšený podvozek, rozšířené blatníky, velké terénní pneumatiky a mnoho dalších prvků, které se budou po cestě hodit.

Speciál se představí již v únoru, kromě důkazu správného fungování elektrického pohonu všech kol e-4orce má toto dobrodružství upozornit na roli bateriových vozů v omezení produkce emisí. „Nissan a tým extrémních průkopníků Pole to Pole se odvažují dělat to, co ostatní nedělají, a posouvají tak hranice elektrické mobility směrem k čistšímu, bezpečnějšímu a inkluzivnějšímu světu. Doufáme, že podniknutím a dokončením této ambiciózní expedice oslovíme a inspirujeme k akci ostatní po celém světě, ukážeme zdatnost elektromobilů a urychlíme jejich přijetí jako součást řešení pro snížení globálních emisí,“ uvedla Clíodhna Lyons, viceprezidentka pro plánování produktů a služeb v regionu.

Pro zajímavost, Ariya s pohonem všech kol má maximální uváděný dojezd 493 kilometrů. Trasa expedice má být dlouhá 27.000 kilometrů, takže v ideálním případě by posádka musela nabíjet pětapadesátkrát. V reálu to jistě bude mnohem vícekrát, ať už kvůli vyšší spotřebě v terénu či teplotních extrémech, nebo terénnímu obutí.