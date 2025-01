Nissan Ariya Nismo přijel do Česka. S jeho uvedením zlevňují i slabší verze modelu

Ostrá verze Nissanu Ariya již v rámci návratu motorsport divize Nismo do Evropy konečně zamířila taky do nabídky v Česku. Kompletně vyladěné elektrické SUV přichází na trh v rámci akční nabídky, která mimochodem zvýhodňuje i všechny dosavadní varianty modelu o rovných sto tisíc korun (viz tabulka níže). Bez překvapení se ale Nismo stává tou nejdražší variantou v nabídce.

Ariya Nismo přijíždí se zaváděcí akční cenovkou 1.519.990 Kč, za kterou SUV nabídne především zvýšený výkon dvojice elektromotorů na systémových 320 kW (435 koní). Vůči dosavadní nejvýkonnější verzi e-4ORCE s pohonem všech kol (225 kW/301 koní), ze které ostatně Nismo vychází, je tak příplatkem 120.000 Kč. Za extra peníze však novinka poskytne také lepší dynamiku, jinak nastavený podvozek a extra výbavu.

Hodnotu točivého momentu elektrického ústrojí ponechává Nismo na dostatečných 600 Nm, přičemž i baterie zůstává na nejvyšší využitelné kapacitě 87 kWh. S vyšším výkonem elektromotorů se Nismu zkracuje maximální dojezd na 420 km (vůči 493 km u e-4ORCE), na druhou stranu je ale rychlejší ve sprintu na 100 km/h – 5,0 vůči 5,7 sekundy. Maximální rychlost setrvává na 200 km/h.

Ve výbavě Ariye Nismo se standardně objevuje i rychlejší 22kW palubní AC nabíječka (normálně za příplatek), upravený podvozek s novými pružinami, tlumiči a stabilizátory, posilovač řízení s proměnlivým účinkem, schopnější brzdové destičky, lehčí 20palcová kola Enkei obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport EV a pochopitelně typický aerokit s červenými detaily a upravený interiér s červeným podsvícením, novým obložením, čalouněním a Nismo sedačkami s lepším bočním vedením. Z nejvyšší úrovně výbavy Evolce přebírá taky head-up displej, vnitřní digitální zpětné zrcátko a audiosystém Bose s 10 reproduktory.

Na druhé straně spektra nabídky SUV Ariya nyní vychází vůbec nejlevněji základní specifikace Engage s pohonem předních kol (160 kW/217 k) a 63kWh baterií. Za akčních 999.990 Kč zajistí dojezd 398 km a standardně obsahuje 7,4kW palubní AC nabíječku, 19palcová litá kola, dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední a zadní parkovací senzory, dvojici 12,3palcových displejů ve funkci přístrojového štítu a infotainmentu s navigací, bezdrátové rozhraní Apple CarPlay a Android Auto, tepelné čerpadlo a bohatý soubor asistenčních systémů.