Nismo se pustilo do Nissanu X-Trail. Vyladěné SUV by mohlo zavítat i do Česka

Specifikace pohonného ústrojí se od evropského modelu zřejmě neliší, zdejší nabídku by tedy další Nismo klidně obohatit mohlo.
Nismo, dvorní úpravce vozů Nissan, se v poslední době činí především v modelové kategorii SUV. Nedlouho poté, co sportovní divize odhalila vyladěnou variantu velkého Patrolu, se nyní pro japonský trh představuje v Nismo hávu také dobře známý X-Trail. Zda automobilka chystá kosmeticky i technicky vylepšené SUV později uvést na evropský trh, to zatím neupřesňuje. Na starém kontinentu, konkrétně i v Česku, nicméně divize nedávno obnovila působení, a to s elektromobilem Ariya Nismo.
Úpravy X-Trailu Nismo začínají na podvozku, který je vybaven novými tlumiči KYB zajišťujícími menší náklony karoserie v zatáčkách, avšak s ohledem na maximální jízdní komfort. SUV bylo dle značky vyvíjeno s filozofií „Grand Touring SUV“, na nepřiměřeně tvrdé nastavení podvozku tedy u rodinného SUV zřejmě nedošlo. Specifické nastavení mají i sportovní jízdní režim, posilovač řízení a pohon všech kol e-4ORCE, který nyní standardně posílá více síly na zadní kola.
O zvýšení výkonu se Nissan v tiskové zprávě nezmiňuje. Lze proto očekávat, že použité hybridní ústrojí e-Power, které využívá 1,5litrový tříválec čistě ve funkci generátoru energie pro dvojici elektromotorů a nepohání kola, zůstává v naladění na systémový výkon 157 kW (213 koní) a točivý moment 250 Nm.
Zbytek úprav je dnes klasickým receptem divize Nismo – lehčí 20palcová kola Enkei, obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport EV, typický bodykit s červeným lemováním a středovou mlhovkou na difuzoru, další černě lakované detaily na karoserii, zatímco uvnitř nechybí přední sportovní sedačky Recaro s vyhříváním (ta jsou ovšem volitelnou výbavou), červené detaily a prošívání nebo nakonec obligátní logo Nismo na středové konzoli. Prodeje Nissanu X-Trail Nismo započnou v Japonsku koncem září.
Zdroj: Nissan | Zdroj videa: Nissan