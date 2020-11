Nezničitelná Toyota Hilux v přirozeném prostředí: Český terén si dala s chutí!

Facelift legendárního pick-upu Hilux Toyota poprvé představila už v červnu na a konci prázdnin vydala oficiální český ceník. Pokud si myslíte, že od té doby uběhlo dost času na to, abychom už vůz vyzkoušeli na vlastní kůži, bohužel je to jinak. Jak jsme se dozvěděli koncem října, vůz se u prodejců objeví až v prvním kvartálu roku 2021, to ale neznamená, že by už do Česka nedorazil jediný kousek. Dorazil a krátce jsme si jej prohlédli už během velice komorní prezentace v sídle českého zastoupení Toyoty po boku SUV Highlander.

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že Toyota Hilux prošla mezigenerační obměnou, samotná automobilka hovoří o velkém faceliftu. Celá přední část je nová, robustnější, v případě výbavy Invincible si nelze nevšimnout mohutného lemování blatníků a obecně vzezření, které připomíná například větší a u nás oficiálně nedovážený pick-up Toyota Tundra. Přístrojovka je v zásadě stejná, jen štít před řidičem dostal modernější vzhled.

Novinky najdeme také pod kapotou. Dosud prodávaný čtyřválcový nafťák o objemu 2,4 litru a výkonu 110 kW byl totiž doplněn o 2,8litrový čtyřválcový turbodiesel s výkonem 150 kW a točivým momentem 420 a 500 N.m v závislosti na zvolené převodovce (nižší hodnota platí pro manuál, vyšší pro automat).

Toyota uvádí, že je novým motor určen pro ty, kteří touží po dynamičtějším svezení blížícím se běžným osobním vozům. Však také silnější pick-up zrychlí z nuly na stovku za 10,1, respektive 10,7 sekundy, což u takového auta potěší. Navíc pick-upy už dávno nejsou jen pracovní nástroje. Zastávají také funkci stylových módních doplňků, třeba jako právě Toyota Hilux ve verzi Invincible, Volkswagen Amarok V6 Aventura nebo Ford Ranger Wildtrak.

Hilux Invictible si můžete prohlédnout také v galerii a přiloženém videu. Jde o tentýž kousek, který nám byl k dispozici při první obhlídce už koncem října, tentokrát jej ale uvidíte řádit v terénu Motorlandu Bělá pod Bezdězem. Tento areál si čeští importéři oblíbili pro prezentace nových vozů, protože nabízí jak terénní vložku, tak asfaltový okruh. Hilux, který má po celém světě pověst nezničitelného auta, byl v tamních kopcích jako doma!