Nevadí, že na něj nemáte. V konfigurátoru Lamborghini Huracán Sterrato strávíte klidně hodinu

Klasické odstíny laku karoserie, gumové koberečky, střešní nosiče. Tohle moc nepřipomíná konfigurátor Lamborghini, ale je tomu tak.

Lamborghini Huracán Sterrato způsobilo pořádný humbuk. Ještě aby ne, když je to vlastně supersport s motorem uprostřed určený na šotolinové cesty a má zvládnout i lehký terén. Vůz si můžete objednat samozřejmě i v Česku, ale ještě předtím by to chtělo postavit si ho podle svých představ v konfigurátoru. Do takových míst se samozřejmě chodí zasnít i ti, jejichž příjmy na vůz nestačí. Jenže co se dá dělat, když umí být dobrý konfigurátor skvělou kratochvílí.

Cena verze Sterrato je stanovena na 263.000 eur je tedy o čtyřicet tisíc dražší než konkurent Porsche 911 Dakar. Konfigurátor bohužel není přímo napojený na ceny, takže netušíme, o kolik se cena vozu se všemi příplatky zvedne. Tohle už je pak čistě v režii zákazníků. To základní se samozřejmě nemění, Sterrato pohání atmosférický desetiválec o objemu 5,2 litru, který produkuje 610 koní. Vůz má širší rozchod kol o 30 mm a samozřejmě delší zdvih tlumičů.

V rámci personalizačního programu Lamborghini Ad Personam můžete kombinovat 350 barev karoserie se 65 zpracováními interiéru. Odstínů laku exteriéru je skutečně mnoho, můžete si dokonce zvolit klasické odstíny známé ze starých modelů včetně fialové Viola. Kola jsou vždy 19palcová a u černých si můžete vybrat kontrastní lemování. Karoserii je možné ozdobit polepy i malými samolepkami.

Skvělým příplatkem jsou také střešní ližiny či tři druhy střešních nosičů a navíc můžete mít také dva přídavné světlomety na přední kapotě. Stejně košatá nabídka kombinací barev vás pak čeká i v interiéru. Můžete mít černý interiér s kontrastním prošíváním, nebo rovnou dvoubarevné provedení s nějakou křiklavou barvou a Alcantarou na palubní desce. Volant může být taktéž čalouněný Alcantarou, ale ve standardu má věnec kožený.

Pokud se skutečně chystáte s vozem dovádět mimo silnice, můžete si zvolit gumové koberečky pod sedadla. Detaily obložení interiéru pak lze mít z karbonu. Z dalších příplatků můžeme zmínit třeba klec pro umístění zavazadel na střešních nosičích, telemetrii na okruhy nebo zadní parkovací kameru.