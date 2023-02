Neuvěříte, z čeho je vyrobena tato Mazda MX-5. Úchvatné dílo je ruční prací japonského mistra

Mazda netradičně oslavila den lásky čokoládovou Miatou. Známý japonský cukrář předvedl mistrnou práci.

Když chcete někoho potěšit, je jen málo lidí, kteří by odmítli čokoládu. Mazda však zasazuje trojitou trefu, když svým nápadem uspokojí mlsouny, motoristické nadšence i sběratele modelů. U talentovaného japonského cukráře a vedoucího známé tokijské pekárny, Kenta Hasegawa, nechala k oslavě dne lásky vytvořit čokoládovou Mazdu MX-5 současné generace.

Místo aby zvolila jednoduchou podobu čokolády s rytinou či tvarem roadsteru, zhmotnil Kent mimořádně detailní trojrozměrný model. Jeho pečlivost předčí kdejaký plastový kit pro modeláře. Čokoládovou Mazdu tvoří tenká karoserie, v níž jsou naznačené dveře, okna, světla, střecha i zpětná zrcátka. Přední i zadní kapotu zdobí logo Mazdy z bílé čokolády. Opomenout nesmíme mnohopaprsková litá kola s pneumatikami, na nichž je vidět i dezén.

Samostatným prvkem je spodní lišta se stěrači čelního skla. To zde sice nenajedeme, ale otvory můžeme nahlédnout do propracovaného interiéru. Pro něj jsou speciálně odlitá sedadla, i palubní deska s volantem a zvýrazněnými výdechy ventilace. Překvapivě to nejsou jediné separátně vytvořené prvky.

Možná ještě úchvatnější je Mazda zespodu. Při konstrukci nápravy s pohonným ústrojím, tlumiči i brzdami, předvedl Kent doslova mistrovské dílo, které ještě korunoval kompletní výfukovou soustavou. Nevynechal katalyzátor, rezonátor, tlumič ani matně stříbrné koncovky.

Model servírovaný ve zdobené krabici je skoro škoda jíst. Bohužel jsme tohoto rozhodování zproštěni, protože jde o exemplář vyrobený za účelem propagace Mazdy, takže jej cukrárna nebude veřejně nabízet. Škoda…