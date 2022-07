Netflix není jen o reality show a sci-fi seriálech. Tyto filmy o autech byste rozhodně neměli minout

Netflix nemá mnoho filmů o autech. Stojí ale to málo, co nám nabízí vůbec za to? Posuďte sami.

Netflix je jednou z největších streamovacích platforem na světě a za dobu svého působení na trhu se mu podařilo získat mnoho zajímavých licencí na filmy, seriály i dokumenty, stejně tak jako vytvořit několik vynikajících záležitostí z vlastní produkce. Nemám teď na mysli plytké reality show nebo fenomén Stranger Things, ale třeba předloňské drama Ďábel, ve kterém Tom Holland vystoupil z role Spidermana a ukázal světu, že jeho kvality sahají mnohem dál než za ztvárnění komiksového hrdiny.

Ale co auta, myslí na ně tento americký gigant? Netflix boduje u automobilových nadšenců třeba seriálem Touha po vítězství z prostředí současné F1, kdy vždy vezme události z předchozího ročníku a přetvoří je do akcí nabité reality show, která je pro fandy motorsportu napůl guilty pleasure, a napůl rekapitulací sezóny s pěknými záběry. Opomenout nesmím také docela dobrý dokument Schumacher, který ačkoliv je dobře střižený a fajn odsýpá, tak nedosahuje vysokých kvalit jiných dokumentů ze světa sportu. Tímhle to ale nekončí.

Na plný plyn (1977)

Napíšeme si teď akční béčko, co vy na to. Hlavní hrdina (v tomto případě Maurizio Merli) by mohl být policista, aby divákům bylo hned na první dobrou jasné, že je to klaďas. Zároveň by to ale měl být rošťák, abychom s ním sympatizovali o to víc, takže bude nejlepším řidičem policejního sboru, a také bude mít za sebou už několik karambolů, kdy jeden z nich bohužel skončí smrtí kolegy. A už v tom máme i tragédii.

Spojte to s nebezpečným motorizovaným gangem, do kterého se náš hrdina musí infiltrovat, pěknou holkou, italským prostředím, akčními záběry ze sedmdesátých let a několika Alfami Romeo Giulia a máte o zábavu na nedělní odpoledne postaráno. A mohu vám garantovat, že po závěrečné scéně s Ferrari 250 GTE začnete pochybovat, jestli byl Frank Bullitt opravdu ten nejvíc cool policajt.

Initial D (2005)

Otevřete si Netflix, jděte do nastavení svého profilu a nastavte si primární jazyk jako anglický. Díky tomu se vám rozšíří nabídka o mnoho titulů a jedním z nich je také Initial D, filmová adaptace veleúspěšného japonského anime, které vzešlo z mangy. Filmové zpracování nejde úplně podle osnov původního příběhu, ale je to ideální způsob jak vidět toto dílo i pro ty, kteří nejsou tak úplně konzumenty japonských animovaných seriálů.

A hlavně uvidíte ústřední Toyotu Corolla AE86 z „masa a kostí“. O čem to je? Film s původním názvem Tou wen zi D pojednává o japonském školákovi Takumim, který v místních horách bravurně ovládá otcovu Toyotu a jednoho krásného dne to natře mnohem silnějšímu Nissanu GT-R. Příběh o tom, jak se Takumiho snaží ostatní porazit na domácí trati a také o tom, že lehkost je klíčem v závodění.

Baby Driver (2017)

Hollywood filmy o autech až na výjimky moc neumí, vždy se mu do toho připletou přestřelky a dojemné scény a takřka všechno je to uvařené podle stejného receptu. Můžete se ale spolehnout na to, že uvidíte nablýskané vozy ve vysokorozpočtových honičkách, kde se hraje hodně na efekt a když vypnete mozek, tak se na to všechno hezky kouká.

Baby Driver není filmem o autech, je o velmi šikovném řidiči se sluchátkami v uších, který je zavázán mafiánskému bossovi. Už jen úvodní sekvence se Subaru WRX STI se může právem zapsat do zlatého fondu automobilové kinematografie. Vypadá to zkrátka dobře, má to super střih a po dlouhé době to oprášilo dobrou automobilovou honičku, kde jsou hlavními protagonisty řidič a auto, nikoliv roboti nebo Vin Diesel.

Rivalové (2013)

Životopisný film o soupeření dvou ikonických jezdců formule 1, Nikiho Laudy a Jamese Hunta od Rona Howarda, je vrcholem sportovních filmů a asi toho o něm víte už dost a určitě jste ho už několikrát viděli. Přesto vám to určitě nedá a jakmile vám ho Netflix vyflusne v doporučených filmech, dáte si další rundu. Dvě nominace na Zlaté Glóby a pět nominací na BAFTA, z toho za střih proměněná na ocenění. Tady není co dodat.

Když Niki Lauda tento film viděl, pronesl směrem k Danielu Brühlovi, který jej ve filmu ztvárnil, dnes již ikonickou hlášku: „To jsem byl vážně takový ko*ot?“ Film není historicky zcela přesný, ale je to v rámci Hollywoodu jeden z nejlepších sportovních filmů historie. Zatímco tak sledování snímku Formule! z roku 2003 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli vyloženě bolí, Rivalové jsou pohlazením po duši.

Na co jen máte chuť

Filmová nabídka platformy Netflix se neustále mění. Filmy odcházejí i přicházejí. Aktuálně vám mohu ještě doporučit dokument A Life of Speed: Juan Manuel Fangio Story, novodobá Loupež po Italsku úplně neurazí a Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec je komediální film o Nascar tak americký, jako hamburger s čedarem.

Dejte ale pozor, protože Drive není Driver. Vynikající snímek Driver z roku 2011 s Ryanem Goslingem už na Netflixu není. Je tu ale indický Drive z roku 2019, což je typický Bollywood. Ten zbytek, co Netflix v rámci filmů o autech nabízí, nestojí moc za řeč. Jak jsme si ale řekli, může se to každou chvíli změnit.