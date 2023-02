Nenápadná křižovatka ukrývala anomálii, která několikrát zabíjela. Pomohla až kompletní přestavba

Na první pohled přehledné úseky mohou skrývat nebezpečí tam, kde byste ho nečekali. Na této křižovatce vyhasly dva životy za ojedinělých okolností.

Nedávno jsme tu měli děsivě vyhlížející křižovatku složenou ze sedmi kruhových objezdů. Na první pohled atypické složení v sobě ukrývá úžasně chytré řešení rušného uzlu. Dlouhodobou bezpečnost potvrdily i statistiky, kdy se zde za posledních pět let stala jediná vážnější nehoda. Tentokrát si ukážeme naprostý opak.

Křižovatka nesoucí jméno „Ipley cross“ se nachází na jihozápadě Velké Británie poblíž města Hythe a národního parku New Forrest. Na první pohled nedává zákeřnost vůbec najevo. Jedná se o klasické křížení dvou silnic na rovinaté pláni. Žádný horizont, ani těsně navazující zatáčka, navíc na vedlejších silnicích najdeme i dvě „stopky“. Silnice ani není nijak zvlášť frekventovaná, ale přesto zde docházelo v průměru ke dvěma vážným nehodám každý rok.

Ve dvou prakticky identických případech incident zahrnoval cyklistu, který svým zraněním podlehl (květen 2012 a prosinec 2016) a třetí cyklista jen těsně vyvázl se zlomenou klíční kostí (srpen 2011). Cyklista jel vždy po hlavní cestě Beaulieu Road a srazil ho automobil jedoucí zleva po vedlejší Yew Tree Heath Road.

Prvním problémem je, že značky STOP nejsou ve Velké Británii tak časté jako u nás a vzhledem ke zdánlivě přehlednému úseku je řidiči často ignorují. Navíc dříve tu bylo pouze dání přednosti v jízdě, „stopky" sem byly nově instalovány v reakci na vážné nehody.

Druhou zapeklitostí je samotný profil křížení, respektive úhel 69°, které silnice v místě nehody svírají. Výsledkem je, že pokud se řidič jedoucí rychlostí 60 km/h přibližuje po vedlejší silnici zleva, cyklista jedoucí po hlavní silnici zprava se až do posledních sekund před nárazem nachází v mrtvém úhlu řidiče způsobeném předním sloupkem.

Navíc pokud se cyklista dívá dopředu, nemá možnost auto periferně zahlédnout. Sice se k němu přibližuje z boku, ale nachází se stále za ním. Rychlost vozu přitom nehraje zásadní roli. Samozřejmě, pokud by taková silnice vznikala dnes, plánování a měření by takto nešťastné postavení silnic nedopustilo. Ovšem křižovatka má dlouhou historickou tradici, navíc někdy v 19. století nikdo nejezdil tak rychle.

V rámci preventivních opatření opatřilo město vedlejší silnice kvalitním dopravním značením a na silnici umístilo kontrastní šrafování. Další možnou cestou byla instalace retardéru nebo vyhýbací překážky, ale v tom případě by musela být křižovatka osvětlená, což by si vyžádalo kilometry dlouhé vedení. To vylučuje také instalaci semaforů. Teprve v posledních dvou letech se podařilo prosadit přestavbu křižovatky v přírodní rezervaci. Zrádná vedlejší silnice byla svedena do nového místa, čímž byl nebezpečný úsek eliminován. Úprava trvala 16 týdnů a vyžádala si investici v přepočtu 13,5 milionu korun.